Marco Rubio: JAV bendradarbiaus su esamais Venesuelos lyderiais, jei jie priims teisingą sprendimą

„Mes vertinsime viską pagal tai, ką jie daro, ir pamatysime, ką jie daro“, – televizijos „CBS News“ laidai „Face the Nation“ sakė jis.
„Žinau vieną dalyką: jei jie nepriims teisingo sprendimo, Jungtinės Valstijos išlaikys daugybę įtakos svertų“, – pridūrė jis.
JAV pajėgos šeštadienį per rizikingą operaciją, kurioje dalyvavo naikintuvai, sraigtasparniai, karo laivai ir sausumos pajėgos, Karakase pagrobė Venesuelos prezidentą N. Maduro.
Šiuo metu jis yra Niujorko areštinės kameroje ir laukia pirmadienį numatyto teismo posėdžio dėl federalinių kaltinimų dėl prekybos narkotikais ir ginklais.
M. Rubio, regis, gerokai sušvelnino JAV prezidento Donaldo Trumo (Donaldo Trampo) išsakytus pareiškimus, kad Jungtinės Valstijos valdys Venesuelą ir jis nebijos dislokuoti karines pajėgas.
Jis aiškiai pareiškė, kad vietoj to galėtų bendradarbiauti su viceprezidente Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) bei likusiais nušalintojo lyderio kabineto nariais.
„Pamatysime, kas bus toliau“, – sakė jis.
„Mes vertinsime juos pagal tai, ką jie daro, o ne pagal tai, ką jie viešai sako, ir ne pagal tai, ką jie daugeliu atvejų darė praeityje, bet pagal tai, ką jie daro dabar“, – tvirtino jis.
Jis taip pat neužsiminė, kad D. Trumpo administracija rems opozicijos veikėjus, kuriuos Vašingtonas anksčiau vadino teisėtais šalies lyderiais.
Paklaustas apie paramą Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado (Marijai Korinai Mačado), praėjusių metų Nobelio taikos premijos laureatei, M. Rubio atsakė, kad ja žavisi, tačiau vengė reikalauti, kad ji arba jos partijos kandidatas 2024 metų rinkimuose, Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija), taptų laikinaisiais lyderiais.
Jis sakė, kad Jungtinės Valstijos nenori kištis į valstybės kūrimo procesą.
„Visas užsienio politikos aparatas mano, kad viskas yra Libija, viskas yra Irakas, viskas yra Afganistanas, – sakė jis, turėdamas omenyje ankstesnes JAV intervencijas. – – Tai ne Artimieji Rytai. Ir mūsų misija čia yra visai kitokia.“
M. Rubio pastabos prieštaravo D. Trumpo pareiškimams, kad „liksime tol, kol galės įvykti tinkamas perėjimas“ ir kad šaliai vadovaus jo paties kabineto pareigūnai.
M. Rubio teigė, kad JAV ir toliau darys spaudimą Venesuelai, palaikydamos didelį karinio jūrų laivyno buvimą Karibuose ir įvesdamos naftos eksporto embargą, „kuris leidžia mums daryti didžiulę įtaką tam, kas įvyks toliau“.
