Marokas įspėja dėl naujo migrantų antplūdžio į Seutą

Ministerijos teigimu, pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti „įtartiniems ir klaidinantiems raginimams“. Toks kurstymas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas, pabrėžiama pranešime.
Institucijos esą ėmėsi visų būtinų priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtam sienos kirtimui. Teisinių veiksmų bus imtasi ir prieš žmones, kurie tokius raginimus platina internete. Kiek tiksliai asmenų buvo sulaikyta ir kada tai įvyko, ministerija nenurodė.
Ministerija taip pat pabrėžė, kad kova su nelegalia migracija ir prekybos žmonėmis tinklais reikalauja glaudesnio šalių bendradarbiavimo. Marokas paragino Ispaniją paspartinti procedūras dėl be palydos į Seutą atvykusių nepilnamečių marokiečių grąžinimo jų šeimoms. Esą būtina užtikrinti vaikų gerovę, tačiau administracinės ir teisinės kliūtys privalo būti pašalintos kuo greičiau.
Ministerija taip pat atnaujino savo reikalavimą naudoti mechanizmą, kuris leidžia nedelsiant grąžinti neteisėtus migrantus. Ankstesnė patirtis esą parodė jo efektyvumą kovojant su nelegalia migracija ir remiant operacijas vietoje.
Ispanijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, liepos pabaigoje per migrantų antplūdį į Seutą pateko apie 80 tūkst. žmonių. 83 asmenys žuvo. Ši situacija sukėlė diskusijas dėl ES išorės sienų apsaugos ir Ispanijos atsakomybės.
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