Maroke rastas dingusios JAV karės kūnas

Du tarptautinėse karinėse pratybose „Afrikos liūtas 2026“ („African Lion 2026“) dalyvavę kariai dingo gegužės pradžioje. Praėjusį šeštadienį buvo rastas pirmojo dingusio kareivio kūnas. Jis, Maroko kariuomenės duomenimis, buvo ištrauktas iš jūros. Pasak JAV pajėgų, šie palaikai jau pervežti į JAV.
JAV kariuomenė po karių dingimo pranešė, kad kariai galimai įkrito į jūrą. Esą labai tikėtina, kad tai nelaimingas atsitikimas. „The Wall Street“ rašė, kad dingusieji, tikėtina, pasibaigus pratyboms buvo išėję pasivaikščioti.
Pratybos “Afrikos liūtas 2026” prasidėjo balandžio pabaigoje. Jose dalyvavo beveik 5 tūkst. karių iš daugiau kaip 40 šalių.
