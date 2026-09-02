Maskva ir Kyjivas didina statymus: Zelenskis grasina uždaryti Rusijos oro erdvę

Tuo metu Kyjivo ir Odesos regionai patyrė pagrindinius Maskvos naujausių atakų smūgius.
Oro karas tarp Rusijos ir Ukrainos suintensyvėjo Maskvos invazijai į kaimyninę šalį tęsiantis jau penktus metus. Frontas Rytų ir Pietų Ukrainoje išlieka iš esmės aklavietėje, o JAV pastangos derėtis dėl susitarimo dar neatvėrė kelio į taiką.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlai antradienį apsikeitė grasinimais dėl to, kokie galėtų būti jų kiti žingsniai.
V. Zelenskis įspėjo užsienio oro linijas, kad dangus virš Rusijos nėra saugus skrydžiams dėl Ukrainos tolimojo nuotolio dronų atakų, teigdamas, kad „Rusijos oro erdvė de facto bus uždaryta“. Pasak jo, šiuo kariniu spaudimu siekiama priversti Rusiją sutikti su taikos derybomis.
V. Putinas apkaltino V. Zelenskį „valstybiniu terorizmu“ ir pareiškė: „Mes nesiderame su teroristais.“
V. Putino komentarai sulaukė griežto Ukrainos kovos su dezinformacija centro – vyriausybinės institucijos – atsako. Centras pareiškė, kad šie pasisakymai yra akivaizdus Rusijos lyderio bandymas perkelti kaltę nuo Maskvos.
„Valstybė, kuri pati sukėlė šį karą, kuri kasdien vykdo terorą prieš Ukrainos civilius ir naikina miestus, vėl bando vaizduoti save kaip „auką“, – sakoma pareiškime.
Rusijos transporto ministras Andrejus Nikitinas atmetė bet kokius nuogąstavimus dėl kelionių, teigdamas, kad institucijos nuolat stiprina skrydžių saugumą.
„Neleisime jokių reikšmingų civilinės aviacijos sutrikdymų“, – žurnalistams sakė jis. Jo žodžius citavo Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Vėlai vakare vykusioje spaudos konferencijoje Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimo Kirgizijoje kuluaruose V. Putinas taip pat pakomentavo pranešimus, kad Ukrainos kariuomenė naudojo Jungtinės Karalystės (JK) gamybos dronus smūgiams į taikinius Rusijos teritorijoje.
Paklaustas, ar Rusija smogs JK kariniams objektams, jei JK vyriausybė ir toliau tieks Ukrainai ginkluotę, V. Putinas atsisakė tai atmesti. Šyptelėdamas jis žurnalistams atsakė, kad tai yra „karinė paslaptis“.
Tuo tarpu Kinija ir Šiaurės Korėja teikia karinę paramą Rusijai, kaip ir Iranas ankstesniais metais.
Rusijos ir Ukrainos vadovų komentarai nuskambėjo Europos pareigūnams svarstant savo atsaką į naujausią, jų teigimu, Maskvos Senajame žemyne vykdomą diversijų ir trikdymų kampaniją, siekiant susilpninti paramą Ukrainai. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją dėl praėjusį mėnesį Leipcigo ir Halės oro uoste surengto bandymo įvykdyti ataką panaudojant droną su sprogmenimis.
Rusijos smūgiai Dnipre pražudė du žmones, pataikė į maisto sandėlį
Ukrainos oro pajėgų duomenimis, praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 174 atakos dronus, kurių maždaug pusė buvo reaktyviniai, sunkiai sustabdomi ir vis dažniau Maskvos naudojami bepiločiai, taip pat dvi balistines ir dvi iš lėktuvų paleidžiamas raketas.
Vietos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgius Dnipre žuvo vyras ir moteris.
Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža sakė, kad per išpuolį buvo pataikyta į Dnipro mažmeninės prekybos tinklui priklausančius maisto sandėlius, sužeisti mažiausiai šeši žmonės.
Pastaruoju metu Maskvos pajėgos taikėsi ir į kitus maisto sandėlius, todėl kai kurios prekybos centrų lentynos ištuštėjo. Rusijos pajėgos taikosi į civilinius objektus, o Ukrainos pareigūnai teigia, kad taip siekiama sutrikdyti kasdienį gyvenimą ir palaužti visuomenę.
„Deja, pasaulio ir jo įtakingiausių lyderių reakcija į šią naujausią Rusijos smūgių eskalaciją buvo gerokai per maža, – trečiadienį socialiniuose tinkluose teigė V. Zelenskis. – Kiekvienas partneris žino, ko reikia: oro gynybos Ukrainai, sankcijų Rusijai ir žymaus gynybos gamybos padidinimo.“
Pietų Ukrainos Odesos srities pareigūnai pranešė, kad per rusų ataką buvo apgadintas 24 aukštų gyvenamasis namas, kad keliuose aukštuose buvo sugriauti butai ir sužeisti aštuoni žmonės, įskaitant vaiką.
Pasak Kyjivo srities karinės administracijos vadovo Tymuro Tkačenkos, per rytines atakas Kyjivo srityje nuo šrapnelio nukentėjo vyras ir moteris.
Kyjive dronas rėžėsi į šešių aukštų daugiabutį, jį iš dalies sugriaudamas ir apgadindamas medicinos įstaigą, trečiadienį platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Ševčenkos rajone dėl bepiločio smūgio užsidegė šešių aukštų gyvenamasis namas, buvo apgadintos vienos medicinos įstaigos patalpos – išdaužta dalis langų, sakė meras.
Pasak jo, buvo sužeisti septyni žmonės, penkis jų medikai paguldė į ligoninę.
Tai jau septinta diena iš eilės, kai Kyjivas atakuojamas, nors pastarasis išpuolis nebuvo toks stiprus kaip ankstesnėmis dienomis.
Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų atakas žuvo du žmonės, 16 sužeista
Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad šalies oro gynyba praėjusią naktį sunaikino 130 Ukrainos dronų. Nurodoma, kad dronai numušti virš 11 Rusijos regionų, taip pat virš aneksuoto Ukrainos Krymo pusiasalio ir Juodosios jūros.
Per Ukrainos dronų atakas Rusijos Belgorodo srityje žuvo du žmonės, o dar 16 buvo sužeisti, pranešė laikinasis gubernatorius Aleksandras Šuvajevas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos per 24 valandas regionui smogė 140 kartų.
Ukrainoje sukurti tolimojo nuotolio dronai ne kartą taikėsi į Rusijos naftos sektorių, tikintis pakenkti jos ekonomikai, bei į internetinių parduotuvių sandėlius, siekiant, kad Rusijos visuomenė pajustų karo padarinius.
Vakarų analitikų ir pareigūnų teigimu, Rusijos kariuomenės pastangos judėti gilyn į Ukrainą prarado pagreitį.
Karo studijų institutas (ISW) vėlai antradienį pranešė, kad Rusijos pasistūmėjimas rugpjūtį buvo tik „dalelytė“ to, ką Maskva pasiekė tą patį mėnesį praėjusiais metais.
Šio Vašingtone įsikūrusio analitinio centro teigimu, Rusijai per pavasario ir vasaros puolimą nepavyko pralaužti Ukrainos fronto linijos gynybos.
„Rusijos laimėjimai išlieka lėti ir riboti“, – nurodoma pranešime.