Maskvoje dronas smogė prabangiam dangoraižiui

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti prieš pat 1 val. vietos laiku nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas.
Nuotraukose užfiksuota žala daugiaaukščiam pastatui. Pranešama, kad tai prabangus dangoraižis „Mosfilm Tower“, esantis į vakarus nuo miesto centro. Gatvėje apačioje, kur dirba gelbėjimo tarnybos, taip pat matomos išsibarsčiusios drono nuolaužos.
Smūgis suduotas maždaug už septynių kilometrų į vakarus nuo Maskvos Raudonosios aikštės ir už trijų kilometrų nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato.
„Mosfilm Tower“ stovi elitiniame miesto rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas socialiniuose tinkluose patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta.
„The Kyiv Independent“ kol kas negalėjo patikrinti šių pranešimų.