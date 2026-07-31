Mėgindami patekti į Ispanijos Seutos anklavą iš Maroko žuvo 34 žmonės

J. J. Vivasas nurodė, kad per šį antplūdį į Seutą pateko apie 60 tūkst. žmonių, daugelis jų – apiplaukę į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą.
Detalesnės informacijos apie tai, kaip žuvo aukos, jis nepateikė.
Per neramumus pasienyje su Ispanijos Seutos teritorija Maroko policija sulaikė apie 30 jaunuolių, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Saugumo pajėgos panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, kad išvaikytų tūkstantinę, daugiausia iš jaunų vyrų sudarytą minią, susirinkusią bandyti kirsti sieną.
Nepaisant susirėmimų, į šią vietovę toliau plūdo šimtai migrantų, kurie lipo į stačius kalvų šlaitus, stūksančius virš pasienio perėjos.
Praėjusią naktį jauni marokiečiai ir keli migrantai iš Užsachario Afrikos padeginėjo policijos automobilius ir taksi, matė AFP.
Seutos, Ispanijos anklavo Šiaurės Afrikos pakrantėje, pareigūnai teigė, kad per pastarąjį migrantų antplūdį į teritoriją pavyko patekti 60 tūkst. žmonių.
Maroko pusėje AFP žurnalistai matė po akmenų mėtymo likusias nuolaužas, sudegusius automobilius ir dešimtis nuo sienos apsuktų jaunų vyrų.
Ispanijos pareigūnų teigimu, Rabatas ir Madridas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims grąžinti.
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