Meksikoje per potvynius žuvo mažiausiai 64 žmonės, dar 65 dingo

Potvyniai, kuriuos sukėlė smarkios liūtys, daugiausia fiksuoti Verakruso, Hidalgo ir Pueblos valstijose, pareiškė Meksikos civilinės saugos tarnybų vadovė Laura Velazquez.
Aukų skaičių vos per 12 valandų papildė 17 žmonių, o tai liudija, kad nelaimės mastas vis dar didėja. Patvinusių upių vanduo užliejo ištisus kaimus, sukėlė nuošliaužas ir nušlavė kelius ir tiltus.
Šalies prezidentė Claudia Sheinbaum sakė, kad, siekiant paremti gelbėjimo operacijas, buvo dislokuota tūkstančiai karių, taip pat valtys, lėktuvai ir sraigtasparniai. Tiems žmonėms, kurie buvo priversti palikti savo namus, buvo atvertos prieglaudų durys.
Meksiką 2025 m. paveikė ypač smarkios liūtys, o sostinėje Meksike buvo užfiksuotas kritulių rekordas.
