Meksikos sostinę supurtė galingas žemės drebėjimas

Požeminis smūgis buvo juntamas visame Meksiko mieste.
Prezidentė Claudia Sheinbaum dėl žemės drebėjimo buvo priversta nutraukti savo eilinę spaudos konferenciją.
Po kelių minučių visi spaudos konferencijos dalyviai grįžo į salę prezidentūroje.
Prezidentė sakė, kad žemės drebėjimo epicentras buvo už 15 km nuo San Markoso, esančio pietinėje Gerero valstijoje. Tai yra maždaug už 230 km nuo Meksiko miesto.
C. Sheinbaum teigė, kad preliminarūs pranešimai rodo, jog nei Meksiko mieste, nei Gerere rimtos žalos nepadaryta.
JAV geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas įvyko 7 val. 58 min. vietos (15 val. 58 min. Lietuvos) laiku.
Meksiko centras ypač pažeidžiamas žemės drebėjimų dėl podirvio ypatumų, mat miestas iškilo vietoje, kur kadaise buvo ežero dugnas.
Stipriausi žemės drebėjimai paprastai kyla netoli Gerero valstijos Ramiojo vandenyno pakrantėje.
1985 metų rugsėjo 19 dieną 8,1 balo žemės drebėjimas nuniokojo didžiulę Meksiko dalį, o oficialiais duomenimis, žuvo beveik 13 tūkst. žmonių.
