Meksikos sostinėje netoli prezidentūros per šaudynes žuvo žmogus

Meksiko saugumo sekretoriatas šaudynes apibūdino kaip „tiesioginį išpuolį“, per kurį žuvo 42 metų vyras, o du 39 metų vyrai buvo sužeisti.
Įtariami užpuolikai iš įvykio vietos paspruko motociklu, policija atlieka tyrimą.
Išpuolis įvyko Santo Domingo aikštėje – kolonijinių laikų pastatų apsuptoje teritorijoje, kuri pagarsėjusi netikrų dokumentų gamyba ir pardavimu, pranešė vietos policija.
Nors tokie susišaudymai yra įprasti narkotikų platintojų gaujų kontroliuojamose vietovėse, Meksikos sostinėje jie gana reti, nepaisant to, kad čia veikia kelios gatvės gaujos, pavyzdžiui, „Union Tepito“ ir „Fuerza Anti-Union“.
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