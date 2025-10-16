Metai po „Hamas“ lyderio Sinwaro mirties: grupuotė žada tęsti ginkluotą kovą

Y. Sinwaras žuvo prieš metus per Izraelio pajėgų operaciją Gazos kare. 61-erių islamistas buvo laikomas 2023 m. spalio 7 d. žudynių Izraelyje organizatoriumi.
„Hamas“ per pirmąsias savo lyderio žūties metines kalbėjo apie Y. Sinwarą kaip apie kankinį. Liepsna neužges, teigė grupuotė, turėdama omenyje spalio 7 d. išpuolį, per kurį žuvo apie 1 tūkst. 200 žmonių ir daugiau kaip 250 buvo paimti įkaitais.
Per tada kilusį karą, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos institucijos duomenimis, žuvo beveik 68 tūkst. žmonių, įskaitant daug moterų ir vaikų. Dar per 170 tūkst. buvo sužeisti. Gazos Ruožas praktiškai sugriautas.
„Kritusių lyderių kraujas stiprina ateinančių kartų pasipriešinimo kelią, – rašė „Hamas“, turėdamas omenyje Y. Sinwarą ir kitus palestiniečių judėjimo vadeivas. – Patvirtiname priesaką likti ištikimiems jų keliui ir gerbti jų auką bei pastangas – kol bus išlaisvinta žemė ir šventosios vietos“.
Gazos kare praėjusią savaitę įsigaliojo paliaubos. Taikos plane numatytas „Hamas“ nusiginklavimas, tačiau grupuotė tai atmeta.
