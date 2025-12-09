Per metus pasaulyje buvo nužudyti 67 žurnalistai

Savo kasmetinėje ataskaitoje Paryžiuje įsikūrusi žiniasklaidos laisvės organizacija nurodė, kad šiais metais visame pasaulyje nužudytų žurnalistų skaičius siekia 67, o tai yra šiek tiek daugiau nei 2024 m., kai buvo nužudyta 66 žurnalistai.
Izraelio pajėgos atsakingos dėl 43 proc. visų žurnalistų mirčių, todėl jos tapo „didžiausiais žurnalistų priešais“, teigiama RSF ataskaitoje, kurioje dokumentuojami mirties atvejai per 12 mėnesių nuo 2024 m. gruodžio mėnesio.
Mirtiniausia atskira ataka buvo vadinamasis „dvigubas smūgis“ ligoninei pietiniame Gazos Ruože rugpjūčio 25 d., kurio metu žuvo penki žurnalistai, tarp jų du tarptautinių naujienų agentūrų „Reuters“ ir „Associated Press“ bendradarbiai.
Iš viso nuo karo veiksmų Gazos Ruože pradžios 2023 m. spalį žuvo beveik 220 žurnalistų, taigi Izraelis trečius metus iš eilės yra didžiausias žurnalistų žudikas pasaulyje, rodo RSF duomenys.
Apie kitas šalis ataskaitoje teigiama, kad 2025 m. antroji šalis pagal nužudytų žurnalistų skaičių buvo Meksika – ten žuvo devyni žurnalistai, nepaisant kairiųjų pažiūrų prezidentės Claudios Sheinbaum pažadų padėti juos apsaugoti.
Toliau RSF sąraše pagal pavojingumą – karo nuniokota Ukraina (nužudyti trys žurnalistai) ir Sudanas (keturi žurnalistai).
Bendras žurnalistų mirčių skaičius praėjusiais metais yra gerokai mažesnis nei 2012 m., kai buvo pasiektas rekordas – 142 – daugiausia susijęs su Sirijos pilietiniu karu, ir yra mažesnis nei vidurkis nuo 2003 m. – apie 80 per metus.
Kasmetinėje RSF ataskaitoje taip pat pateikiamas žurnalistų, įkalintų visame pasaulyje dėl savo darbo, skaičius. RSF duomenimis, labiausiai represinės šalys yra Kinija (121), Rusija (48) ir Mianmaras (47).
2025 m. gruodžio 1 d. 47 pasaulio šalyse buvo sulaikyti 503 žurnalistai, teigiama ataskaitoje.
