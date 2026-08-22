Mianmaro chunta smogė vienuolynui, žuvo 14 žmonių

Pranešama, kad per ataką pataikyta į lankytojų, dalyvavusių meditacijos pratybose Svel Lel Oh kaimo vienuolyne, esančiame netoli Mjaungo miesto, apgyvendinimo vietą. Tarp žuvusiųjų yra 11 vyrų ir 3 moterys, teigė Mjaungo civilinės gynybos ir pasipriešinimo organizacijos (CSDOM) atstovas Ko Nway Oo. Vienuolynas buvo bombarduojamas du kartus, sakė vienas kaimo gyventojas.
Nuo 2021 metų perversmo Mianmaras išgyvena didelę krizę. Išrinktos vyriausybės nušalinimas tada išprovokavo protestus visoje šalyje ir sukėlė besitęsiantį ginkluotą konfliktą. Nuo to laiko šalį alina smurtas ir ekonominis nuosmukis, nesiliauja pasipriešinimas chuntai.
Mianmaro prezidentas yra Min Aung Hlaingas. Parlamentas buvusį karinės chuntos vadovą naujuoju valstybės vadovu išrinko 2026 metų balandį. Prieš tai jis vadovavo 2021 metų kariniam perversmui ir nuo tada de facto valdė šalį.
(be temos)