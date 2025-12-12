Milžiniškas gaisras nusiaubė Sankt Peterburgo turgų

Vietos žiniasklaidos cituojami Rusijos pareigūnai teigė, kad gaisras trečiadienį kilo Pravoberežnijos turguje – dviaukščiame sovietmečio laikų komplekse Nevskio rajone. Pastato viduje buvusios degios medžiagos padėjo greitai plisti liepsnai, kuri akimirksniu apėmė visą pastatą.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad gaisras kilo apie 17 val. vietos laiku ir išplito maždaug 1,5 tūkst. kvadratinių metrų plote, per kelias minutes sunaikindamas didžiąją dalį pastato.
Liudininkai žurnalistams pasakojo gaisrui sustiprėjus girdėję kelis sprogimus, po kurių kilo chaosas, nes pirkėjai ir pardavėjai puolė bėgti iš pastato.
Tarp sužeistųjų buvo 52-ejų metų moteris, kuri apsinuodijo anglies monoksidu, ir vyras, kuris sprukdamas iššoko iš antrojo aukšto.
Pareigūnų teigimų, įvykio vietoje dirbo 96 ugniagesiai. Pradėtas tyrimas, siekiant nustatyti gaisro priežastį.
