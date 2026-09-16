Ministras: Izraelis „užbaigs darbą“ Gazoje ir išvarys iš ten palestiniečius

Izraelis Katzas, žinomas dėl atvirų pareiškimų, taip reagavo į kito dešiniojo sparno kandidato kritiką prieš spalio 27 d. vyksiančius rinkimus.
I. Katzas teigė, kad 70 proc. Gazos Ruožo teritorijos jau buvo atlaisvinta nuo gyventojų po Izraelio karinės operacijos, pradėtos po 2023 m. spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio.
Jis sakė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtos 2025 m. spalio mėnesio paliaubos turėjo „didžiausią vertę visiems izraeliečiams“, nes jos sudarė sąlygas likusių įkaitų sugrąžinimui ir užtikrino „Jungtinių Valstijų įsipareigojimą“ nuginkluoti „Hamas“.
„Visi suprantame, kad to nebus („Hamas“ savanoriškai nenusiginkluos – red.) – ir IDF yra pasirengusios, gavusios nurodymą likviduoti „Hamas“, užbaigti šį darbą, kad galėtume įgyvendinti ir migracijos planą“, – teigė I. Katzas savo pareiškime, turėdamas omenyje Izraelio kariuomenę.
Anksčiau šį mėnesį jis sakė, kad Izraelis yra pasirengęs išvežti palestiniečius iš Gazos jūra ir sausuma, tačiau laukia Jungtinių Valstijų, kurios, jo teigimu, svarsto, kur tuos du milijonus žmonių būtų galima padėti.
JAV ambasadorius Izraelyje Mike‘as Huckabee paneigė bet kokius planus „prievarta iškeldinti žmones iš Gazos Ruožo prieš jų valią“.
I. Katzas migracijos planą apibūdino kaip savanorišką, teigdamas, kad dauguma palestiniečių patys nori išvykti. Beveik visi Gazos Ruožo gyventojai tapo vidaus pabėgėliais, o didžioji teritorijos dalis po karo virto griuvėsiais.
AFP skaičiavimais, pagrįstais oficialiais Izraelio duomenimis, 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengto išpuolio metu žuvo 1 221 žmogus – tai buvo kruviniausias išpuolis Izraelio atžvilgiu per visą istoriją.
Kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą ir išsigabeno į Gazą.
Izraelio atsakomoji karinė operacija Gazos Ruože nusinešė daugiau nei 73 700 žmonių gyvybių, teigia šios teritorijos sveikatos apsaugos ministerija, pavaldi „Hamas“ ir neatskirianti kovotojų nuo civilių, o jos duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Nors 11 mėnesių trunkanti paliaubų sutartis sumažino smurto lygį, Izraelis vis dar reguliariai vykdo smūgius Gazos Ruože.
Pasak Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, nuo paliaubų įsigaliojimo žuvo iš viso 1 375 palestiniečiai.
Liepos pabaigoje grupuotė „Hamas“ pareiškė esanti pasirengusi nusiginkluoti, o D. Trumpas tai pavadino proveržiu.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė paskutinį plano etapą ir pareiškė, kad Izraelis nepasitrauks iš Gazos Ruožo, kol „Hamas“ neįrodys, kad galutinai atsisako visų ginklų.
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