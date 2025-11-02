Ministras: Kenijoje nuslinkus nuošliaužai žuvo 21 žmogus, daugiau nei 30 dingę

Nuošliauža nuslinko naktį Marakveto Rytų apygardoje šalies vakaruose, kur šiuo metu tęsiasi lietingasis sezonas.
„Patvirtinome, kad šioje tragedijoje žuvo 21 žmogus, o daugiau nei 30 žmonių vis dar yra dingę be žinios, kaip pranešė jų šeimos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Kipchumba Murkomenas (Kipčumba Murkomenas).
Jis pridūrė, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos nakčiai buvo sustabdytos.
Kenijos Raudonasis Kryžius pasidalijo regione iš oro darytomis nuotraukomis, kuriose matyti didžiulės nuošliaužos ir staigių potvynių užlieti dideli plotai.
Organizacija pranešė koordinuojanti gelbėjimo operacijas su vyriausybe, įskaitant sužeistųjų evakuaciją oro transportu.
„Dėl potvynių ir užblokuotų kelių vis dar yra labai sunku patekti į kai kurias nukentėjusias vietoves“, – teigiama organizacijos pranešime socialiniame tinkle „X“.
