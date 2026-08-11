Mirė baltarusių demokratinės opozicijos politikas Aliaksandras Milinkevičius

Pernai jis sunkiai pernešė operaciją, gydytojai baiminosi dėl jo gyvybės. Antradienį jo žmona Ina Kulėj pranešė, kad jis ryte mirė.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė užuojautą dėl A. Milinkevičiaus mirties.
„Aliaksandras Milinkevičius savo šalies ateitį siejo su demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir europietišku Baltarusijos keliu. Šių principų jis laikėsi nuosekliai ir tuomet, kai už juos teko patirti režimo spaudimą, sulaikymus ir persekiojimą“, – pažymėjo Lietuvos parlamento pirmininkas, cituojamas jo biuro paskelbtame pranešime.
Anot J. Oleko, 2006 metais tapęs bendru demokratinių jėgų kandidatu Baltarusijos prezidento rinkimuose, A. Milinkevičius „viešai metė iššūkį autoritariniam režimui“.
„Ši ilgametė veikla buvo svarbi ne tik Baltarusijos opozicijai – kartu tai buvo nuolatinis priminimas Europai apie Baltarusijos žmonių siekį gyventi laisvoje ir demokratinėje valstybėje“, – pažymėjo Seimo pirmininkas ir pridūrė, jog nuoširdžiai užjaučia velionio „šeimą, artimuosius ir bendražygius“.
1947 metų liepos 25-ąją Gardine gimęs A. Milinkevičius pagal išsilavinimą buvo fizikas, dirbo Baltarusijos Mokslų akademijos Fizikos institute.
Tačiau Baltarusijoje jis išgarsėjo kaip visuomeninis veikėjas ir politikas. Svarbiausias jo politinės biografijos skyrius yra 2006 metų prezidento rinkimai. 2005-ųjų spalį Demokratinių jėgų kongrese jis buvo išrinktas vieninteliu demokratinių jėgų kandidatu.
Per rinkimus, oficialiais duomenimis, jis surinko 6 proc. balsų ir liko antras po autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos, tačiau opozicija teigia, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti.
Po rinkimų A. Milinkevičius įkūrė visuomeninį judėjimą „Už laisvę“ ir iki 2016 metų jam vadovavo.
2020-aisiais jis laikėsi atsargios pozicijos, baiminosi, kad tuometiniais įvykiais Baltarusijoje manipuliuoja Maskva, bet vėliau tapo opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėju, padėjo įkurti „Laisvąjį baltarusių universitetą“.
Pernai lapkritį A. Milinkevičiui, kuris pastaruoju metu gyveno Lenkijoje, buvo atlikta trombo šalinimo iš miego arterijos operacija; ji komplikavosi ir politikas labai sunkios būklės atsidūrė intensyviosios terapijos palatoje.
Gegužę I. Kulėj prašė paramos, nes vyrui buvo reikalinga intensyvi reabilitacija.
„Kaip ir daugelis jūsų, mes negalime grįžti į Tėvynę (...). Negauname bei baltarusiškų, nei lenkiškų pensijų ir gyvename tik iš to, ką galime uždirbti patys. Kai buvome sveiki ir dviese dirbome, mums užteko oriam gyvenimui. Dabar viskas pasikeitė“, – tuomet rašė ji.
2006-ųjų gruodį A. Milinkevičius gavo Europos Parlamento Andrejaus Sacharovo premiją.
Tuo laikotarpiu jis buvo susitikęs su tuometiniu Lenkijos premjeru Kazimierzu Marcinkiewicziumi, tuometiniu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi, kitų Europos šalių lyderiais.
A. Milinkevičius taip pat domėjosi istorija. Praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje jis inicijavo paskutinio Abiejų Tautų Respublikos valdovo, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio kapo paieškas.
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