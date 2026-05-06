Mirė CNN įkūrėjas Tedas Turneris

„Cable News Network“ apvertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms, ir pelnė pasaulinį pripažinimą nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990–1991 metais.
Jis taip pat išgarsėjo įspūdingais verslo sandoriais, profesionalių sporto klubų nuosavybe, santuoka su aktore Jane Fonda, vadovavimu konkurencingai buriavimo komandai, o vėliau – atsidavimu labdaros ir aplinkosaugos tikslams.
Gimęs Sinsinatyje, Ohajo valstijoje, 1938 metų lapkritį, Robertas Edwardas „Tedas“ Turneris III mokėsi karinėje internatinėje mokykloje Tenesyje, vėliau lankė Browno universitetą, bet buvo iš jo išmestas.
T. Turneris perėmė žlungantį šeimos reklamos verslą po to, kai jo tėvas, nusivylęs finansinėmis problemomis, nusižudė.
Nusipirkęs kelias radijo stotis, T. Turneris 1970 metais įsigijo sunkumų patiriančią Atlantos stotį – tai buvo jo pirmasis žingsnis į televiziją.
Po dešimties metų ji tapo jo visoje šalyje veikiančios „Turner Broadcasting System“ flagmanu, kurios pelną jis panaudojo CNN paleidimui.
CNN pradėjo veikti 1980 metais kaip pirmasis visą parą transliuojamas kabelinių naujienų tinklas, įgavęs pagreitį Jungtinėse Valstijose, o vėliau ir tarptautiniu mastu.
CNN sėkmė įkvėpė sukurti kitus visą parą transliuojamus naujienų kanalus, įskaitant ilgamečio T. Turnerio varžovo Ruperto Murdocho „Fox News“, MSNBC ir daugybę kanalų visame pasaulyje.
T. Turnerio televizijos imperija išsiplėtė už CNN ribų ir apėmė TBS bei TNT kanalus sportui ir pramogoms, „Turner Classic Movies“ ir „Cartoon Network“ bei kitus.
Plečiantis jo televizijos imperijai, T. Turneris devintajame dešimtmetyje nesėkmingai bandė įsigyti CBS, o vėliau trumpam įsigijo „MGM/UA Entertainment Co.“ studijas.
T. Turneris po kelių mėnesių pardavė Holivudo grupę atgal, pasilikdamas teises į didelę dalį jos katalogo, įskaitant MGM filmus.
Naujausi komentarai