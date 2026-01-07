Mirė JAV respublikonų kongresmenas Dougas LaMalfa

Dėl jo mirties respublikonų skaičius Atstovų Rūmuose sumažėjo iki 218 vietų, o demokratai ten turi 213 vietų.
Turėdami labai nedidelę daugumą, respublikonai, neteką D. LaMalfos, dabar per plenarinius balsavimus gali sau leisti prarasti ne daugiau kaip dviejų narių balsus, praneša JAV žiniasklaida.
Atstovų Rūmų respublikonų vadovybė antradienį socialinėje žiniasklaidoje patvirtino D. LaMalfos mirtį.
D. LaMalfa, kuriam buvo 65 metai, nuo 2013 m. atstovavo kaimo rinkimų apygardai šiaurinėje Kalifornijoje. Jis buvo laikomas iškiliu žemės ūkio atstovu ir vadovavo dvipartinei Kongreso grupei, atstovaujančiai JAV vakarinių valstijų interesams.
Pagal Kalifornijos įstatymus, norint užimti šią vietą, reikia surengti papildomus rinkimus. Tačiau kol kas nėra žinių apie jų terminus ar konkrečią procedūrą. Vieta liks laisva, kol bus išrinktas įpėdinis, todėl respublikonų frakcija turės vienu balsu mažiau.
Pasak JAV žiniasklaidos pranešimų, apžvalgininkai mano, kad respublikonai turi daug šansų išsaugoti šią vietą per papildomus rinkimus buvusioje D. LaMalfos rinkimų apygardoje, kuri yra stipriai respublikoniška.
Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį sakydamas kalbą Kongreso respublikonų atstovams paminėjo D. LaMalfos mirtį, pertraukdamas savo pastabas apie politinę padėtį, kad galėtų pagerbti velionį kongresmeną.
Prieš tai D. Trumpas kalbėjo plačiau apie įstatymų leidėjų daugumos neapibrėžtumą ir psichologinę kadencijos vidurio rinkimų dinamiką.
Jis užsiminė, kad istoriškai net ir sėkmingi prezidentai dažnai prarasdavo rinkėjų palaikymą per vadinamuosius kadencijos vidurio rinkimus – Kongreso rinkimus, rengiamus įpusėjus JAV prezidento ketverių metų kadencijai.
Kiti JAV kadencijos vidurio rinkimai numatyti šių metų lapkričio 3 d.
