Moldovoje tiriamas sąmokslas sukelti masinius neramumus

„NewsMaker“ pranešė, kad policija atliko naujas kratas vykdydama tyrimą dėl pasirengimo masiniams neramumams per rugsėjo 28 d. vykusius parlamento rinkimus.
Operaciją atliko Moldovos tyrimų inspekcijos (INI) pareigūnai kartu su prokurorais ir specialiuoju padaliniu „Fulger“. Kratos buvo atliktos 35 gyventojų nuo 21 iki 54 metų namuose Kišiniove ir kituose šalies miestuose.
Pasak policijos, įtariamieji nuolat keliavo į Serbiją dalyvauti mokymuose, teisėsaugos teigimu, skirtuose destabilizuoti padėtį Moldovoje. Mokymai tariamai vyko vadovaujant užsienio instruktoriams stovykloje Banjos Koviljačos miestelyje.
Per kratas pareigūnai konfiskavo mobiliuosius telefonus, SIM korteles, banko korteles (įskaitant rusiškas), 3350 Serbijos dinarų, 20 pasų su antspaudais, patvirtinančiais viešnagę Serbijoje, radijo ryšio stoteles, netikrus kalašnikovus ir šaudmenis.
Naujausi komentarai