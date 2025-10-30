Moteris mirė nesulaukusi pagalbos

„Tai buvo lenktynės su laiku. Su tokia diagnoze – svarbi kiekviena minutė. Tačiau viena ligoninė po kitos atsisakė pacientę priimti, kadangi ten dirbantys gydytojai arba nėra pasirengę specializuotai operacijai, arba neturi laisvų vietų“, – pasakojo žurnalistė Romi Gundendorfer.
Tai buvo lenktynės su laiku
54-erių moteris mirė po dviejų valandų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Trys ligoninės teisinasi, kad medikai jau dirbo visu pajėgumu. Ketvirtoji pareiškė, kad nors reikiamo personalo buvo, trūko laisvų intensyviosios terapijos lovų. Kai viena ligoninė pagaliau sutiko priimti nestabilios būklės pacientę, jos, deja, jau nebuvo įmanoma transportuoti.
Sveikatos apsaugos ministerija pareiškė, kad valstybinės ligoninės teisiškai įpareigotos priimti skubius atvejus, todėl nurodė atlikti išsamų tyrimą.
„Užjaučiame artimuosius, kurie neteko šeimos nario, nes mūsų sveikatos priežiūros sistema suklydo. Reikės greitai išanalizuoti tikslias klaidas, kurios buvo padarytos. Tikiuosi, kad tai nėra ledkalnio viršūnė“, – apgailestauja Sveikatos priežiūros tarybos narys Peter Binder.
Tačiau ekspertai sako būtent taip: viena ligoninė skambina kitai ligoninei, kad sužinotų, ar ji turi būtinų išteklių atlikti reikiamą operaciją. Austrijoje tai – įprasta praktika. Nėra vieno portalo, kuriame būtų visa reikiama informacija.
„Tai – katastrofa. Paprastai tokiais atvejais jau turėtų būti nustatytos grandys, o informacija – prieinama internete, kad gydantis gydytojas galėtų nueiti į svetainę, iškviesti sraigtasparnį, o tada paskambinti atitinkamai ligoninei ir pasakyti „Ji bus pas jus už 20 minučių“, – aiškina Sveikatos sistemos analitikas Ernest Pichlbauer.
Kita problema – didesnės ligoninės dažnai būna perpildytos, o mažesnės – nepakankamai išnaudojamos, todėl ekspertai ragina ligonines sujungti. Deja, to padaryti nepavyksta dėl politinės valios trūkumo.
Naujausi komentarai