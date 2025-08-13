Moteris mirė suvalgiusi sumuštinį: tai jau antras toks atvejis

45-erių Tamara D'Acunto mirė suvalgiusi itališką sumuštinį panini su dešra ir daržovėmis, rašo „The Sun".
Tai įvyko po to, kai ketvirtadienį 52-ejų Luigi Di Sarno atsikando to paties pardavėjo pirktą panini ir irgi netrukus mirė.
Vyro šeima, įskaitant du 17-mečius ir dvi apie 40 metų moteris, buvo skubiai nugabenti į ligoninę.
Iš viso septyniolika žmonių buvo paguldyti į ligoninę dėl apsinuodijimo maistu. Jiems visiems pasireiškė botulizmo požymiai.
Tiriami devyni asmenys, įskaitant maisto sunkvežimio savininką ir įmonės, kuri, kaip įtariama, pagamino sumuštinį, darbuotojai. Pasak vietos žiniasklaidos, taip pat buvo konfiskuoti galimai užteršti konservuoti brokoliai.
Gyvybei pavojingos ligos atvejų buvo nustatyta ir kituose Italijos regionuose.
Botulizmas – reta, pavojinga infekcinė nervų sistemos liga, kurią dažniausiai sukelia su maistu į žmogaus organizmą patekęs labai stiprus neurotoksinas, gaminamas Clostridium sp. genties bakterijų.
Botulizmu dažniausiai apsinuodijama nuo namuose netinkamai paruoštų bei laikomų mėsos, grybų konservų, vytintų ar rūkytų mėsos gaminių.
