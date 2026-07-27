 Musoninės liūtys Pakistane pražudė per 100 žmonių

Musoninės liūtys Pakistane pražudė per 100 žmonių

2026-07-27 13:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Smarkios musoninės liūtys Pakistane nuo birželio pabaigos, oficialiais duomenimis, pražudė 107 žmones.

<span>Musoninės liūtys Pakistane pražudė per 100 žmonių</span>
Musoninės liūtys Pakistane pražudė per 100 žmonių / Scanpix nuotr.

Vien tik per praėjusias 24 valandas žuvo dešimt žmonių, įskaitant keturis vaikus, sekmadienio vakarą pranešė nacionalinė kovos su katastrofomis tarnyba. Per musonų sezoną vasaros mėnesiais lietus kartais būna ypač stiprus.

Ypač paveikta Pandžabo provincija, kuria teka tokios svarbios upės, kaip Indas, ir Chaiber Pachtunchvos regionas šalies vakaruose. Žemės ūkiui svarboje Pandžabo provincijoje po vandeniu atsidūrė laukai, buvo apgadinti keliai. Kovos su katastrofomis tarnybos duomenimis, aukos daugiausiai žuvo sugriuvus gyvenamiesiems trobesiams.

Komentare Pakistano dienraštyje „Dawn“ prisimenami pražūtingi potvyniai šalyje 2022 m. Tada žuvo per 1,5 tūkst. žmonių. Komentare teigiama, kad mažai pasimokyta iš 2022 m. potvynių. Vis dar neretai kemšasi nuotekų kanalai, keliai nėra pakankamos būklės, kaip ir pastatai. Dėl klimato kaitos neabejotinai daugėja ekstremalių orų reiškinių, „tačiau klaidos politiniu lygiu didina aukų skaičių“, rašoma toliau.

Pakistanas yra tarp valstybių, kurios jau šiandien smarkiai paveiktos klimato kaitos padarinių. Finansinių lėšų kovai su ekstremalių orų padariniais šalyse dažnai nepakanka. 

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