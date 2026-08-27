Iš muziejaus Ispanijoje pavogtas „Viljenos lobis“

Pirminiais policijos duomenimis, nusikaltėliai anksti ryte apie 5.00 val. įsibrovė į muziejų per jėga atidarytą langą ir tikslingai ėjo istorinių radinių link. Tyrėjai, remdamiesi vaizdo stebėjimo kamerų įrašais, šiuo metu aiškinasi, ar tai galėjo būti užsakyta vagystė, ketvirtadienį pranešė Ispanijos žiniasklaida.
„Viljenos lobį“ sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Tarp jų yra 11 auksinių dubenėlių, 28 apyrankės ir keletas indų. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik dešimt kilogramų. Šis lobis laikomas vienu svarbiausių priešistorinės auksakalystės meno liudijimų Europoje.
Tačiau šios kolekcijos reikšmė gerokai pranoksta materialinę tauriųjų metalų vertę. Kai kurie eksponatai yra daugiau nei 3 tūkst. metų senumo ir suteikia vertingų žinių apie socialines struktūras, prekybos ryšius bei amatų įgūdžius Iberijos pusiasalyje bronzos amžiuje. Todėl šis lobis laikomas archeologine kolekcija, turinčia neįkainojamą mokslinę ir kultūrinę-istorinę vertę.
Lobį 1963 m. gruodžio 1 d. atrado archeologas José María Soleris García.
Naujausi komentarai