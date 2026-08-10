Naktinio antskrydžio metu vienoje iš Poltavos regiono bendruomenių sunaikintos visos degalinės

Praėjusią naktį Rusijos koviniai dronai sunaikino Poltavos srities Opišnios bendruomenės degalines.
Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė Opišnios bendruomenės seniūnas Mykola Riznykas.
„Praėjusią naktį jie sunaikino visas Opišnios bendruomenės degalines. Nebeturime nė vienos, jų neįmanoma atstatyti – jas visiškai sunaikino „Šahedai“. Buvo apgadinti keturi namai, bet, ačiū Dievui, apsieita be aukų“, – teigė M. Riznykas.
Jis paragino asmenis, gyvenančius šalia sunaikintų degalinių, kreiptis į kaimo tarybą, jei komisija dar neužfiksavo jų nuosavybei padarytos žalos.
M. Riznykas taip pat įspėjo, kad dėl Rusijos smūgių degalų infrastruktūrai Poltavos srities savivaldybėse gali susidaryti degalų stygius.
Pasak jo, Opišnios bendruomenė jau sukaupė kuro atsargas savivaldybės komunalinėms paslaugoms teikti. Jos bus naudojamos generatoriams maitinti, šiukšlėms surinkti ir kitiems poreikiams tenkinti.
„Mes, savo ruožtu, numatėme tokį įvykių posūkį ir sukaupėme tam tikrą kiekį kuro – rezervą savivaldybės komunalinėms paslaugoms, tačiau neaišku, kiek laiko jo pakaks atliekų surinkimui ir generatorių veikimui užtikrinti“, – pažymėjo M. Riznykas.
Jis pridūrė, kad bendruomenė decentralizavo savo degalų atsargas. Dabar jas greičiausiai reikės papildyti regioniniame centre.
Pasak M. Riznyko, bendruomenė taip pat toliau stato prieglobsčius ir ruošia alternatyvius energijos šaltinius.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 9 d. vakare Rusijos dronai atakavo keletą objektų Poltavos rajone.