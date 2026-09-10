NATO atskleidė slaptą rusų operaciją prie Svalbardo

Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir JAV laivai susekė ir sustabdė rusų povandeninius laivus, kurie buvo įtariami testuojantys naują technologiją, skirtą pažeisti povandeninius šviesolaidinius kabelius. Apie tai skelbia naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem Vakarų pareigūnais.
Rusijos vyriausioji giliavandenių tyrimų valdyba (GUGI) esą naudojo giliavandenius povandeninius aparatus, kad imituotų povandeninių kabelių sunaikinimą – potencialų išpuolį prieš kritinę infrastruktūrą, kuris galėtų turėti katastrofiškų padarinių pasauliniam interneto ryšiui ir finansinėms operacijoms. Šie kabeliai, kurių skersmuo vos didesnis už sodo žarną, perduoda milžiniškus duomenų kiekius.
Vakarų sąjungininkai pastojo kelią Rusijos laivams, kurie po to paliko teritoriją, teigiama ataskaitoje.
„Savo bendra operacija nusiuntėme Rusijai aiškią žinią, kad ji negali veikti slapta“, – pareiškė Norvegijos gynybos ministras Tore Sandvikas.
Nors Rusija kabelių nepažeidė, didėja susirūpinimas, kad Kremlius intensyvina diversijos operacijas Europoje, kai karas Ukrainoje stringa.
Kremlius tuo tarpu nuolat pabrėžia, kad neturi jokių „agresyvių planų“ prieš Europą.
Naujausi komentarai