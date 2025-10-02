 Nauja grėsmė: rusai išmoko apgaudinėti „Patriot“ sistemas?

Nauja grėsmė: rusai išmoko apgaudinėti „Patriot“ sistemas?

2025-10-02 17:13
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusija veikiausiai modifikavo prieš Ukrainą naudojamas balistines raketas, kad jos galėtų apeiti oro gynybos sistemą „Patriot“, pranešė britų dienraštis „The Financial Times“, remdamasis Ukrainos ir Vakarų pareigūnais. 

Nauja grėsmė: rusai išmoko apgaudinėti „Patriot“ sistemas?
Nauja grėsmė: rusai išmoko apgaudinėti „Patriot“ sistemas? / Scanpix nuotr.

Manoma, kad rusai patobulino balistinių raketų sistemą „Iskander-M“, kurios veikimo nuotolis siekia iki 500 kilometrų, taip pat iš oro paleidžiamas balistines raketas „Kinžal“, galinčias nuskristi iki 480 kilometrų.

Raketos iš pradžių skrenda standartine trajektorija, o tada nukrypsta nuo kurso ir atlieka staigius pikiravimo manevrus, tai leidžia joms išvengti „Patriot“ perėmėjų, teigė šaltiniai „The Financial Times“.

Pastaraisiais mėnesiais Ukraina perėmė kur kas mažiau Rusijos balistinių raketų: rugpjūtį oro gynybos sistemos numušė 37 proc. jų, o rugsėjį – vos šešis procentus.

„Patriot“ ir toliau yra vienintelė Ukrainos turima oro gynybos sistema, galinti perimti Rusijos balistines raketas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
oro gynyba
raketos
Patriot

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų