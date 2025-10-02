Nauja grėsmė: rusai išmoko apgaudinėti „Patriot“ sistemas?

Manoma, kad rusai patobulino balistinių raketų sistemą „Iskander-M“, kurios veikimo nuotolis siekia iki 500 kilometrų, taip pat iš oro paleidžiamas balistines raketas „Kinžal“, galinčias nuskristi iki 480 kilometrų.
Raketos iš pradžių skrenda standartine trajektorija, o tada nukrypsta nuo kurso ir atlieka staigius pikiravimo manevrus, tai leidžia joms išvengti „Patriot“ perėmėjų, teigė šaltiniai „The Financial Times“.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina perėmė kur kas mažiau Rusijos balistinių raketų: rugpjūtį oro gynybos sistemos numušė 37 proc. jų, o rugsėjį – vos šešis procentus.
„Patriot“ ir toliau yra vienintelė Ukrainos turima oro gynybos sistema, galinti perimti Rusijos balistines raketas.