Nauja Rusijos ataka Ukrainoje: žuvo bent penkiolika žmonių

Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas ragino sąjungininkus tiekti daugiau JAV gamybos „Patriot“ sistemų, Rusijai suintensyvinus balistinių raketų naudojimą.
Po vidurnakčio vietos (ir Lietuvos) laiku, Ukrainos oro pajėgoms įspėjus apie atskriejančias balistines raketas, naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive girdėjo sprogimus.
Vienas žurnalistas pranešė, kad po kelių valandų ore vis dar tvyrojo tiršti dūmai ir aitrus degėsių kvapas.
Kyjivo karinė administracija nurodė, kad raketos ir dronai smogė gyvenamiesiems pastatams ir keliems sandėliams.
„Priešas vėl sąmoningai taikosi į civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą“, – teigė administracija „Telegram“ kanale.
Karinės administracijos duomenimis, sostinėje žuvo viena moteris, dar mažiausiai 24 žmonės buvo sužeisti, keturiuose Kyjivo rajonuose po smūgių kilo gaisrai.
Kyjivo srityje, anot regiono pareigūnų, per rusų smūgius žuvo 14 žmonių. Pranešama, kad dar daugiau nei 20 žmonių Kyjivo apylinkėse buvo sužeisti.
„Šiąnakt Kyjivo sritis vėl patyrė vieną tragiškiausių priešo atakų“, – „Telegram“ rašė regiono karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Rusija ir vėl atnešė mirtį ir destrukciją į mūsų žemę, atimdama civilių gyventojų gyvybes. Už kiekvieną tokį nusikaltimą neabejotinai teks atsakyti“, – pareiškė jis.
Šeštadienį per Rusijos atakas Kyjive ir jo priemiesčiuose žuvo 10 žmonių, o dar daugiau kaip 30 buvo sužeisti. Tuo tarpu Ukrainos dronai Juodojoje jūroje nuskandino didžiulį Rusijos konteinerinį laivą.
Tikslinga „medžioklė“
Pastarosiomis savaitėmis abi pusės suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius, o AFP analizė rodo, kad liepą Rusija daugiau nei dvigubai padidino raketų naudojimą.
Dronų atakos taip pat tapo nuolatinio pobūdžio, Ukrainai vis aktyviau taikantis į civilinę infrastruktūrą Rusijoje, įskaitant naftos bei dujų objektus ir logistikos centrus.
Antradienį ryte Maskvos regione per smūgius, nukreiptus į Rusijos elektroninės prekybos milžinės „Wildberries“ sandėlius, žuvo penki žmonės, dar 10 buvo sužeista.
Maskvos meras trečiadienį teigė, kad šalies oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino mažiausiai 10 dronų, skriejusių Rusijos sostinės link.
Tulos srities, esančios į pietus nuo Maskvos, gubernatorius sakė, kad praėjusią naktį Rusijos oro gynyba regione sunaikino 107 Ukrainos dronus.
Jis teigė, kad buvo apgadinti du daugiabučiai. Pasak jo, vienas dronas nukrito regione esančio „Wildberries“ logistikos objekto teritorijoje ir sukėlė gaisrą.
Rusijos elektroninės prekybos milžinė, kurią Ukraina kaltina dronų dalių saugojimu ir pagalba Rusijos kariuomenei, teigė nurodžiusi atlikti prevencinę evakuaciją.
Tuo tarpu Ukraina išreiškė pasipiktinimą dėl vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas dronas, persekiojantis žmogų Chersono mieste – tai buvo pavadinta tikslinga civilių „medžiokle“ ir „safariu“.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių stebėtojai yra išreiškę susirūpinimą dėl augančio civilių aukų skaičiaus, pasiekusio didžiausią lygį nuo pat Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad balistinių raketų perėmimo priemonių trūkumas „tik skatina Rusiją vykdyti tokias atakas, kurios nusineša žmonių gyvybes“.
Praėjusios savaitės antradienį jis susitiko su JAV vadovu Donaldu Trumpu, siekdamas, be kita ko, užsitikrinti Vašingtono licencijas „Patriot“ sistemų gamybai Ukrainos teritorijoje.
Rusija teigė, kad šeštadienio ataka buvo nukreipta į „karo pramonės objektus ir logistikos centrus“. Vienas iš Kyjive apgadintų pastatų priklauso Lietuvos ambasadai, kitas buvo penkių aukštų gyvenamasis namas.