Naujas incidentas Vokietijoje – dėl drono buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla

„Tyrimą dėl antradienį virš Langenhageno oro uosto praskridusio drono perėmė Hanoverio centrinis kriminalinės policijos skyrius“, – agentūrai AFP sakė vietos policijos atstovė.
Į šiaurę nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienio rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tūpimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą, agentūrai AFP sakė oro uosto atstovė.
Pasak atstovės, 15–50 minučių buvo atidėti šeši skrydžiai, įskaitant skrydžius į Turkiją, Egiptą, Graikiją ir Ispaniją. Be to, iš Paryžiaus skridęs krovininis lėktuvas buvo nukreiptas į Niurnbergo oro uostą.
Pirmasis apie šį incidentą pranešė savaitraštis „Der Spiegel“. Leidinys rėmėsi policijos vidaus pranešimu, kuriame teigiama, jog „negalima atmesti hibridinės veiklos galimybės“.
Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie dvi valandas.
Vokietijos institucijos terminą „hibridinė ataka“ vartoja apibūdindamos įvairius incidentus, įskaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija.
Pasak savaitraščio, policijos pranešime daroma išvada, jog „šiuo metu neįmanoma“ susieti incidento Hanoveryje su dronu su sprogmenimis, kuris praėjusią savaitę buvo rastas Leipcigo oro uoste.
Po incidento Leipcige vidaus reikalų ministras Alexanderas Dobrindtas (Aleksandras Dobrintas) įspėjo apie „naują grėsmės matmenį“ ir paminėjo galimą „hibridinio išpuolio scenarijų“, tačiau neapkaltino nei kurio nors asmens, nei konkrečios valstybės.
2022 metais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindine Kyjivo karine rėmėja Europoje.
Naujausi komentarai