Naujienų agentūros: Pietų Turkijoje per šaudymą žuvo keturi žmonės, dar aštuoni sužeisti

DHA duomenimis, užpuolikui ėmus šaudyti viename restorane, žuvo mažiausiai du žmonės, o dar du žuvo kitur.
Užpuolikas, pasak agentūros, pabėgo automobiliu.
Šaudynės įvyko netoli Tarso miesto, esančio už maždaug 40 kilometrų į šiaurės rytus nuo Mersino.
Policija pradėjo plataus masto paieškos operaciją, kuriai pasitelkė ir sraigtasparnius.
Policija ar kiti pareigūnai šio incidento kol kas nekomentavo.
DHA duomenimis, šaudė šautuvu ginkluotas 17-metis.
Naujienų agentūra IHA pranešė, kad per šaudymą žuvo restorano savininkas ir vienas iš jo darbuotojų. Jos duomenimis, taip pat žuvo gyvulius ganęs jaunuolis ir sunkvežimio vairuotojas.
Šios šaudynės įvyko praėjus mėnesiui po to, kai Turkiją sukrėtė du paauglių surengti šaudymo išpuoliai.
Per pirmąjį incidentą buvo sužeista 16 žmonių, o per antrąjį išpuolį žuvo 10 žmonių, daugiausia jauni moksleiviai.
