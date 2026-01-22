Naujojoje Zelandijoje nuošliaužoms užgriuvus stovyklavietę, dingo keli žmonės

Žemės masės stovyklavietėje, esančioje užgesusio Maunganui ugnikalnio papėdėje, palaidojo dušo namelį.
Iš po griuvėsių kurį laiką buvo girdėti balsai, besišaukiantys pagalbos, sakė liudininkai ir gelbėjimo tarnybų pareigūnai.
„Kol žemė ten vis dar juda, jie vykdo gelbėjimo darbus, – žurnalistams įvykio vietoje sakė policijos komisaro padėjėjas Timas Andersonas. – Negaliu pateikti skaičių. Galiu pasakyti tik tiek, kad tai vienaženkliai skaičiai.“
Gelbėtojai, naudodami sunkiąją techniką, ieškojo išgyvenusiųjų per nelaimę, įvykusią po liūties, praėjusią naktį užklupusios Naujosios Zelandijos Šiaurinės salos vietovę.
Dar viena nuošliauža įsirėžė į gyvenamąjį namą netoliese esančioje Taurangoje, sakė T. Andersonas. Dviem žmonėms pavyko išsigelbėti, tačiau dar du žmonės vis dar laikomi dingusiais.
Stovyklavietėje kalno šlaito luitas užgriuvo kelis kemperius ir baseino kompleksą.
Buvo girdėti, kaip gelbėtojai pjaustė suniokotą dušo bloką.
34 metų Kanados turistas Dionas Siluchas pasakojo, kad, kai įvyko nuošliauža, jis ilsėjosi dabar evakuotame „Mount Hot Pools“ baseinų komplekse.
„Buvau masažo procedūroje ir visa patalpa pradėjo drebėti“, – sakė jis AFP.
„Kai išėjau į lauką, pamačiau baseine atsidūrusią priekabą, o purvo nuošliauža mane aplenkė maždaug per 30 pėdų (apie 9 metrus – red. past.), – sakė D. Siluchas. – Buvo didelė sumaištis. Nesupratau, kas čia buvo, gal kas nors nuvažiavo nuo kelio ir įkrito į baseiną. Prireikė laiko, kad suprasčiau, jog tai kalnas sugriuvo ir viską nustūmė į baseiną.“
„Žmonės rėkė“
Turistas pasakojo, kad maždaug valanda anksčiau matė dar vieną nuošliaužą, tačiau nekreipė į ją dėmesio.
Vėliau sraigtasparniu atskrido policija ir liepė žmonėms evakuotis, sakė D. Siluchas.
Stovyklavietėje buvę žmonės iš karto bandė kasti griuvėsius ir girdėjo žmonių balsus, žurnalistams sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadas Williamas Pike‘as.
„Atvykęs mūsų pirmasis ugniagesių ekipažas girdėjo tą patį“, – sakė jis.
Tačiau gelbėtojai netrukus visus iš tos vietos atitraukė dėl pavojingo žemės judėjimo, sakė ugniagesių vadas. Paklaustas, ar po to dar buvo girdėti balsai, jis atsakė: „Kiek žinau, ne“.
Žygeivis Markas Tangney matė iš stovyklavietės bėgančius žmones ir nuskubėjo į pagalbą, pranešė „New Zealand Herald“.
„išgirdau, kaip žmonės rėkė, todėl pasistačiau automobilį ir nubėgau padėti“, – pasakojo jis laikraščiui.
„Buvau ten vienas pirmųjų. Ant tualeto pastato stogo buvo dar šeši ar aštuoni vaikinai su įrankiais, jie mėgino nuimti stogą, nes girdėjome žmones šaukiant: „Padėkite, padėkite mums, ištraukite mus iš čia“, – sakė M. Tangney.
Vėliau balsai nutilo, sakė jis.
