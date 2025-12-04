Nebraskoje per susišaudymą sužeisti trys pareigūnai

Pasak policijos viršininko Toddo Schmadererio, įtariamasis, į trečią dešimtį įžengęs vyras, anksčiau tą pačią dieną apie vidurdienį maisto prekių parduotuvėje kelis kartus šovė į krūtinę 61-erių vyrui. Pareigūnai įvykio vietoje nustatė automobilio valstybinius numerius ir sekė įtariamąjį iki degalinės.
Pareigūnai stebėjo, kaip įtariamasis išlipa ir nueina į tualetą. Atvykus papildomoms pajėgoms ir paliepus vyrui išeiti, šis pasirodė šaudydamas. Per susirėmimą buvo kliudytas vienas pareigūnas, o įtariamasis atsitraukė atgal į patalpą.
Tuo metu tualete buvusiam pašaliniam asmeniui pavyko saugiai pasišalinti. Pareigūnams vėl pareikalavus įtariamojo išeiti, įvyko antras susišaudymas. Jo metu buvo pašautas antras pareigūnas, o trečiąjį sužeidė skeveldros. Pareigūnai atsakė ugnimi ir įtariamasis buvo nukautas.
„Tai labai pavojinga diena Omahos miestui, susijusi su šiuo įtariamuoju“, – sakė T. Schmadereris.
Policijos teigimu, pareigūnų patirti sužalojimai yra rimti, tačiau pavojaus gyvybei nekelia; jie buvo išvežti į vietos ligoninę. Nuo skeveldrų nukentėjęs pareigūnas vėliau buvo paleistas į namus.
Maisto prekių parduotuvėje pašautas vyras yra kritinės būklės.
