Neeilinė vagystė: vagys pasiglemžė 600 tūkst. eurų vertės grobį

„Turėjome reikalą su visiškai profesionalia komanda, puikiai žinančia, kur reikia eiti, ir, sakyčiau, su profesionalia įranga. Tikrai nebuvo atsitiktinumas, kad jie nuėjo prie šių egzempliorių. Be materialinės vertės, Gamtos istorijos muziejui tai, visų pirma, yra nacionalinės kolekcijos eksponatai, turintys istorinę ir mokslinę vertę“, – kalbėjo muziejaus atstovas Emmanuel Skoulios.
Prašmatniame Prancūzijos sostinės rajone įsikūręs muziejus garsėja savo dinozaurų skeletais ir gyvūnų iškamšomis, taip pat turi geologijos ir mineralogijos galeriją. Pavogtų eksponatų vertė – įspūdinga.
„Kalbame apie 600 tūkst. eurų. Tai apytikslė suma, atsižvelgiant į žaliavinio aukso kainą. Mes žinome, kad muziejai yra pagrindiniai plėšikų, kurie vagia tokio tipo medžiagas, taikiniai, nes jas labai lengva parduoti“, – teigė muziejaus atstovas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Neapdorotas auksas – metalų lydinys, kurio sudėtyje yra natūralaus aukso ir sidabro. Iš viso išnešta apie 6 kg.
„Paryžiaus prokuratūra pradėjo tyrimą dėl organizuotos vagystės. Tyrimas patikėtas kovos su banditizmu skyriui“, – sakė kriminalinių istorijų žurnalistas Boris Kharlamoff.
Anksčiau šį mėnesį apvogtas Adriano Diubušė nacionalinis muziejus centriniame Limožo mieste. Plėšikai pavogė du indus ir vazą iš kinų porceliano, kurie laikomi nacionaliniu turtu. Nuostoliai siekia 6,5 mln. eurų.
Naujausi komentarai