Nelaimė Nepalo ir Tibeto pasienyje: kas žinoma?

Kas įvyko?
Tiksli įvykių seka vis dar neaiški, tačiau trečiadienio rytą vandens ir sąnašų srautai nušlavė abipus sienos esančias vietoves.
Stebėjimo kameros vaizdo įrašas iš Kinijos pusės parodė, kaip purvo ir vandens siena užgriuvo pastatą, o išsigandę žmonės bėgo tolyn.
Nepale vandens banga užliejo kaimus ir miestelius, esančius palei dviejų upių – Bhote Košio ir Trišulio – vagas.
Iš pradžių šis katastrofiškas įvykis Nepale buvo apibūdintas kaip potvynis, o Kinijos pareigūnai vadino jį purvo nuošliauža.
Šimtai dingusių, daug žuvusių
Pranešama, kad žuvo mažiausiai 180 žmonių: 177 Nepale ir trys Tibete.
Kinijos valdžios institucijos teigė, kad nelaimė pareikalavo „didelių aukų“, ir pranešė apie dar 558 dingusius asmenis, iš kurių 260 – užsieniečiai.
Nepalo pareigūnai ketvirtadienį pranešė, kad dingę be žinios yra 468 turistai, iš kurių 393 – užsieniečiai.
Tarp dingusiųjų yra indų, taip pat asmenų iš Ukrainos, Malaizijos, Jungtinės Karalystės, Pietų Afrikos ir kitų šalių.
Australija pranešė, kad Nepale dingę 34 jos piliečiai.
Be to, pranešama, kad dingę dar 93 Nepalo piliečiai.
Populiarus Indijos dvasinis lyderis Sadhguru teigė, kad trečiadienį, kai prasidėjo potvynis, Nepalo ir Kinijos pasienio kontrolės punkte buvo maždaug 77 piligrimai iš viso pasaulio.
Pagalba
Netrukus po pranešimų apie nelaimės mastą pasipylė pagalbos ir paramos pažadai.
Jungtinės Valstijos pažadėjo skirti 500 tūkst. dolerių skubios pagalbos, o Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija skyrė 1,4 mln. JAV dolerių.
„Dabar prioritetas – pasiekti nukentėjusias bendruomenes ir suteikti pagalbą žmonėms, kurie neteko namų, patyrė sužalojimų arba liko izoliuoti“, – sakė federacijos Nepalo skyriaus vadovas Davidas Fisheris.
Europos Sąjunga pranešė aktyvavusi savo palydovinės stebėjimo sistemos „Copernicus“ pajėgumus, siekdama padėti gelbėjimo darbams, ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos, o Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad išsiuntė skubios medicininės pagalbos priemonių.
Kaimyninė Indija išsiuntė pirmąsias 10 tonų humanitarinės pagalbos.
Priežastis
Nelaimės priežasčių aiškinimas keitėsi nuo pat įvykių pradžios, tačiau atrodo, kad ji susijusi su griūvančiu ledynu.
Per kelias valandas po potvynio Nepalo užsienio reikalų ministras Shishiras Khanalas teigė, kad nuošliaužą greičiausiai sukėlė žemės drebėjimas, nuošliauža savo ruožtu užblokavo upę ir privertė vandenį veržtis žemyn.
Kinija taip pat pranešė apie nuošliaužą, teigdama, kad Tibeto ir Nepalo pasienio punktą užklupo sąnašų banga.
Nepalo užsienio reikalų ministro pareiškimas sutapo su JAV geologinės tarnybos (USGS) pranešimu apie žemės drebėjimą Tibete, įvykusį į šiaurę nuo nelaimės zonos.
Tačiau USGS vėliau patikslino savo išvadą, nurodydama, kad seisminis reiškinys, iš pradžių įvardytas kaip žemės drebėjimas, „iš tikrųjų buvo ledyno griuvimas ir nuolaužų srautas“, kuris „sukėlė katastrofiškus padarinius žemiau palei upę“.
„Atlikus papildomą netoliese esančių seisminių stočių duomenų, ilgalaikių seisminių bangų ir palydovinių vaizdų analizę, buvo nustatyta, kad seisminis reiškinys iš tikrųjų buvo ledyno griuvimas ir nuolaužų srautas, o žemės drebėjimo nebuvo.“
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