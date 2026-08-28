Nelaimės ištiktuose Nepale ir Tibete – nauji įspėjimai dėl potvynių, 1 400 žmonių vis dar dingę

Per niokojančius potvynius, cunamį primenančiai vandens ir purvo sienai nušlavus miestus po dumblo srautu, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemones, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Nepale pranešama apie 469 aukas, o Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino tris žuvusius.
Daugelis dingusiųjų yra užsienio turistai, įskaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir dešimtis hinduistų piligrimų, keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete.
JAV geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis, sukėlusi didžiulį ledinių nuolaužų srautą.
Dėl klimato kaitos ledynai tirpsta visame pasaulyje, todėl didėja ledynų ežerų potvynių ir ledynų griūčių pavojus.
Gelbėtojų komandos skubėjo traukti išgyvenusius žmones iš nukentėjusių zonų, o Nepalo kariai paieškoms pasitelkė pėdsekius šunis.
Tačiau jų pastangas sunkina naujų potvynių baimė, nes vanduo, įstrigęs už slėnį užtvėrusių didžiulių nuolaužų krūvų, gali prasiveržti.
Kinijos pareigūnai perspėjo, kad trečiadienį dėl purvo nuošliaužos susiformavusiam ežerui gresia „didelė rizika pratrūkti ir pasiųsti potvynio vandenis žemyn upe“, vėlų ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Katmandu Potvynių prognozavimo skyrius atskirai išplatino specialų pranešimą, įspėdamas apie didėjantį ežerą už nuošliaužos paliktų nuolaužų ir ragindamas imtis ypatingų atsargumo priemonių.
Tūkstančiai vis dar dingę
Išgyvenusieji laikinojoje Nepalo ligoninėje išgyvena kankinantį laukimą, tikėdamiesi žinių apie dingusius artimuosius.
Kula Priya (Kula Prija) sakė praradusi viską, kai smogė nelaimė, įskaitant savo vyresnėlį sūnų, kuris yra dingęs.
„Man nerūpi turtai. Aš tiesiog noriu susigrąžinti savo sūnų. Jei kas nors iš jūsų galėtų išgelbėti mano sūnų, prašau, padarykite tai dėl manęs“, – sakė ji.
„Nežinau, kur eiti. Turėjome tris namus, juos visus nusinešė potvynis“, – guodėsi ji.
Apie 910 žmonių, įskaitant 517 užsienio turistų, šalyje yra nepasiekiami.
Pekinas pranešė, kad Nepale taip pat dingo 100 Kinijos piliečių, kurie neįtraukti į šią statistiką.
Indai sudaro didžiausią dingusių užsieniečių dalį, o Jungtinės Valstijos pranešė, kad 90 jų piliečių buvo nepasiekiami.
Kitoje sienos pusėje, Tibete, kur vienintelis informacijos šaltinis yra Kinijos pareigūnai, pranešama, kad šimtai žmonių yra dingę, o trys žuvo.
Kinijos pareigūnai taip pat nurodė, kad iš Tibeto evakavo 555 įstrigusius turistus ir 499 vietos gyventojus.
Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad gelbėjimo pastangoms sutelkti beveik 800 gelbėtojų, taip pat pėdsekiai šunys, greitaeigės valtys, palydovai ir dronai.
„Sausumos cunamis“
Nepalo ministras pirmininkas Balendra Shahas (Balendra Šahas), praėjus kelioms valandoms po nelaimės raginęs tautą „stovėti kartu“, ketvirtadienį aplankė kai kurias labiausiai nukentėjusias vietoves.
B. Shahas nurodė vietos valdžios institucijoms „suteikti neatidėliotiną pagalbą perkeltoms šeimoms“ ir atidaryti užblokuotus kelius, sakoma jo biuro pranešime.
Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad tarp kitų nepasiekiamų užsieniečių yra Australijos, JK, Malaizijos, Nyderlandų, Portugalijos, Pietų Afrikos Respublikos ir Pietų Korėjos piliečiai.
Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvynio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios.
Staigus purvo ir nuolaužų srautas buvo „lyg sausumos cunamis“, nukeliavęs beveik 170 km į pietus į Nepalą, sakė Australijos „La Trobe“ universiteto aplinkos istorikė Ruth Gamble (Rut Gambl).
Budistų dvasinis lyderis Dalai Lama, gyvenantis tremtyje Indijoje, pareiškė, kad „melsis už visus, kurie neteko gyvybės“.
Ledyno griūtis
USGS pranešė, kad ledyno griūtis sukėlė seisminį aktyvumą ir turėjo katastrofiškų padarinių žemiau upe esančioms Nepalo ir Tibeto teritorijoms.
„Iš pradžių apie šį įvykį buvo pranešta kaip apie 4,4 balo žemės drebėjimą“, – teigiama pranešime, tačiau išanalizavus seisminius įrašus paaiškėjo, kad tai buvo „ledyno griūtis ir nuolaužų srautas“.
Tarp šimtų dingusiųjų pasienyje yra dešimtys hinduistų piligrimų iš viso pasaulio, nes daugelis jų leidosi į piligriminę kelionę prie Kailašo kalno, esančio Kinijos pusėje.
26 metų Logadarrsiny Raman (Logadarsini Raman) iš Malaizijos sakė, kad jos tėvai, teta ir dėdė buvo piligriminėje kelionėje, tačiau trečiadienį po aušros ji prarado ryšį su jais.
L. Raman teigė, kad kelionių agentūra jai pranešė, jog paskutinį kartą su 17 malaiziečių grupe susisiekė 8 val. 18 min. Nepalo laiku, kai jie keliavo link Nepalo ir Kinijos sienos.
Netrukus po to potvynis smogė vietovei, kurioje jie buvo paskutinį kartą.
„Labai nerimauju, – sakė ji naujienų agentūrai AFP. – Vienintelė mano viltis – išgirsti iš jų, kad jie yra saugūs.“
Naujausi komentarai