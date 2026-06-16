Netanyahu: karas su Iranu išgelbėjo Izraelį nuo branduolinio sunaikinimo grėsmės

Savo pirmuosiuose viešuose komentaruose po to, kai JAV ir Iranas ankstyvą pirmadienio rytą paskelbė apie susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, B. Netanyahu taip pat teigė, kad Izraelio kariai liks Libane, Gazos Ruože ir Sirijoje „tiek, kiek reikės“.
Kalbėdamas per televiziją transliuotoje spaudos konferencijoje, B. Netanyahu, sulaukęs griežtos kritikos dėl veiksmų karo metu ir to, ką kritikai vadina nesugebėjimu daryti įtakos Vašingtono deryboms dėl susitarimo, siekė pabrėžti tai, ką jis vaizdavo kaip svarbius kampanijos pasiekimus.
„Svarbiausia, kad išgelbėjome Izraelio valstybę nuo branduolinio sunaikinimo grėsmės“, – sakė B. Netanyahu.
„O ką tai reikštų? Tai reikštų, kad milijonams Izraelio piliečių – jums, kurie mane dabar girdite, – visiems jums būtų kilęs baisus masinės mirties pavojus (...). Ir mes ilgiems metams į priekį atstūmėme nuo savęs šį Izraelio gyventojų sunaikinimo pavojų“, – teigė B. Netanyahu.
B. Netanyahu pažadėjo, kad Iranui niekada nebus leista įgyti branduolinio ginklo, nepriklausomai nuo bet kokio susitarimo sąlygų.
„Su susitarimu ar be jo, Iranas neturės branduolinio ginklo“, – sakė jis.
„Nei šiandien, nei rytoj“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad JAV ir Izraelio kampanija smogė „kiekvienam įmanomam infrastruktūros taikiniui“ Irane.
„Aš visiškai nesuklydau (...). Sakėme, kad norime pašalinti virš mūsų pakibusią egzistencinę grėsmę: pirma, branduolinę grėsmę – ir mes tai padarėme, antra, raketų grėsmę – ir mes tai padarėme“, – teigė jis.
„Įtikinama karinė grėsmė“
Vardydamas tai, ką jis pavadino operacijos pasiekimais, B. Netanyahu sakė: „Mes neutralizavome jų branduolinės fizikos mokslininkus, nukirtome teroro režimo lyderius, sutriuškinome branduolinius objektus, sunaikinome raketas ir sunaikinome didžiąją dalį raketas gaminančių gamyklų.“
Jis taip pat tvirtino, kad kampanija sukūrė „įtikinamą karinę grėsmę“, kuri taps pagrindu bet kokiam būsimam susitarimui su Iranu – to, anot jo, trūko pirmaisiais konflikto, kurį sukėlė „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dienos išpuolis prieš Izraelį, metais.
„Mes vis dar nežinome, koks iš tikrųjų bus susitarimas. Tačiau galiu jums pasakyti esminį skirtumą tarp to, kas buvo tada, ir to, kas yra dabar: prie bet kokio susitarimo turi būti pridėta įtikinama karinė grėsmė, – teigė jis. – Tada įtikinamos karinės grėsmės nebuvo. Šiandien ji yra. Ir ne tik dėl Jungtinių Valstijų – dėl mūsų.“
Tačiau grėsmė Izraeliui, pasak jo, taip pat išliko – ne tik iš Irano, bet ir iš jo sąjungininkų regione, kuriems buvo „smogta beprecedenčiu būdu“.
„Aplink Izraelio valstybę sukūrėme gilias saugumo zonas. Tai padarėme Gazos (Ruože), Libane ir Sirijoje“, – tvirtino B. Netanyahu. – Ir noriu aiškiai pasakyti: šiose saugumo zonose liksime tiek, kiek reikės mūsų šaliai apsaugoti.“
JAV ir Irano susitarime numatoma karo Artimuosiuose Rytuose, įskaitant konfliktą Libane, kur Izraelio pajėgos kovoja su Irano remiamais „Hezbollah“ kovotojais, pabaiga.
„Izraelis neleis teroristinėms organizacijoms įsitvirtinti prie mūsų sienų, kasti teroro tunelių į mūsų teritoriją ar rengti žudynių šalia mūsų piliečių“, – teigė jis.
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