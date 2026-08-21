Netoli Berlyno rasti, kaip įtariama, Rusijos agentams skirti ginklai

Pistoletai buvo rasti praėjusiais metais miške netoli Vokietijos sostinės, gavus pranešimą iš tam tikro informatoriaus, pranešė visuomeniniai transliuotojai NDR ir WDR bei laikraštis „Sueddeutsche Zeitung“.
Bendrame žiniasklaidos pranešime teigiama, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras, įtariamas paslėpęs šiuos ginklus.
Vokietijos saugumo tarnybos įtaria, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems pavesta Rusijos vardu vykdyti vadinamąsias „kinetines operacijas“, pavyzdžiui, nužudymus.
Pranešime teigiama, kad Federalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl „pasirengimo sunkiam smurto aktui, keliančiam pavojų valstybei“.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į Vokietijos vidaus reikalų ministeriją ir Federalinę konstitucijos apsaugos tarnybą (BfV) dėl komentaro.
Pranešime rašoma, kad pareigūnai iš pradžių ginklus sugadino ir stebėjo vietovę, tačiau nesėkmingai.
Vokietijoje auga susirūpinimas dėl to, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
Šį terminą Berlynas vartoja apibūdindamas priešiškus veiksmus, kurių negalima laikyti aiškiais kariniais išpuoliais. Prie tokių priešiškų veiksmų Vokietija priskiria, be kita ko, šnipinėjimą, padegimus ir sabotažą, kuriuos vykdo užsienio valstybės arba kurie vykdomi jų vardu.
Šį mėnesį Leipcigo oro uoste, kuris yra pagrindinis Ukrainai siunčiamų ginklų logistikos mazgas, buvo rastas dronas su sprogmenimis, o policija detonatoriui pašalinti pasitelkė išminavimo robotą.
BfV jau kurį laiką perspėja, kad Rusija gali rengti išpuolius prieš gynybos pramonės vadovus, opozicijos veikėjus tremtyje ir Ukrainos rėmėjus.
Teigiama, kad įtariami pasikėsinimai nužudyti buvo nutaikyti į gynybos milžinės „Rheinmetall“ generalinį direktorių Arminą Pappergerį, taip pat dronų gamintojos „Donaustahl“ vadovą Stefaną Thumanną.
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