Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių

Tai naujausios masinės šaudynės nuo nusikalstamumo kenčiančioje šalyje, kur kasdien vidutiniškai užregistruojama daugiau nei 60 nužudymų.
Išpuolis įvyko antradienį, netrukus po 23 val. vietos (trečiadienį 0 val. Lietuvos) laiku, daugiau nei 10-čiai ginkluotų asmenų atvažiavus į šią teritoriją ir įsiveržus į gyvenvietę, nurodė policijos atstovė spaudai.
„Įtariamieji, kaip įtariama, į neoficialią gyvenvietę pateko pro abu įėjimus ir judėdami po teritoriją keliose vietose ėmė šaudyti į gyventojus bei bendruomenės narius, o po to paspruko ta pačia transporto priemone“, – sakė ji.
„Pirminio tyrimo duomenimis, per išpuolį žuvo 12 žmonių“, – teigė pulkininkė Dimakatso Nevhuhulwi.
„Įvykio vietoje konstatuota aštuonių suaugusių vyrų ir trijų suaugusių moterų žūtis“, – sakė ji. Dar vienas asmuo mirė ligoninėje.
Išpuolis įvyko Klivlando rajone, esančiame maždaug už 6 km į rytus nuo Johanesburgo centro.
D. Nevhuhulwi teigimu, išpuolio motyvas kol kas nežinomas, įtariamieji dar nesulaikyti.
PAR yra gausu legalių ir nelegalių šaunamųjų ginklų, o šaudynės čia yra dažnas reiškinys, kurį neretai kursto gaujų tarpusavio kova ir neformalaus verslo konkurencija.
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