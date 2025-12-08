Netoli Kretos krantų rasta valtis su 17 mirusių migrantų

„Du išgyvenusieji, kurių būklė itin sunki, buvo paguldyti į ligoninę“, – pridūrė ji.
„Nuskendimo aplinkybės nėra žinomos, todėl reikės atlikti skrodimus“, – sakė atstovė spaudai.
Graikijos valstybinis televizijos kanalas ERT pranešė, kad vyrų lavonai buvo rasti valties viduje. Į guminę valtį buvo prisisėmę vandens, ji buvo iš dalies išsileidusi.
Kretos uosto Jerapetros meras Manolis Frangoulis žurnalistams sakė, kad visi žuvusieji vyrai buvo jauni.
„Valtis, kuria plaukė migrantai, buvo išsileidusi dviejose pusėse, todėl keleiviai buvo priversti susisprausti į mažesnę erdvę“, – pridūrė meras.
ERT pranešė, kad teismo medicinos ekspertai tiria versiją, kad migrantai galėjo mirti nuo dehidratacijos.
Graikijos pareigūnai pranešė, kad valtis buvo rasta 26 jūrmylių (48 kilometrų) atstumu į pietvakarius nuo Kretos.
Pasak Graikijos naujienų agentūros „Ana“, valtį pastebėjo Turkijos krovininis laivas ir apie tai pranešė valdžios institucijoms.
Pakrančių apsaugos tarnybos teigimu, į įvykio vietą atvyko du pakrančių apsaugos laivai ir dar vienas laivas iš Europos Sąjungos (ES) sienų apsaugos agentūros „Frontex“, taip pat „Frontex“ lėktuvas ir sraigtasparnis „Super Puma“.
Du išgyvenusieji pasakojo, kad jų valtis prarado stabilumą dėl prastų oro sąlygų ir jie neturėjo nei kur pasislėpti, nei ko valgyti ar gerti.
Per pastaruosius metus migrantai dažnai bando pasiekti Graikijos salą Kretą, esančią rytinėje Viduržemio jūros dalyje. Taip mėginama patekti į ES teritoriją iš Libijos Šiaurės Afrikoje.
Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūra UNHCR teigia, kad nuo metų pradžios į ES ieškoti prieglobsčio atvyko daugiau nei 16,7 tūkst. žmonių.
Liepos mėnesį ministro pirmininko Kyriakos Mitsotakio vadovaujama konservatyvi Graikijos vyriausybė sustabdė prieglobsčio prašymų nagrinėjimą migrantams – priemonę įvesdama visų pirma tiems, kurie atvyko į Kretą iš Libijos.
Tuo metu Migracijos ministras Thanos Plevris, anksčiau priklausęs Graikijos kraštutinės dešinės partijai „Laos“, platformoje „X“ paskelbė, kad Graikija imasi „neatidėliotinų veiksmų sustabdyti invazijai iš Šiaurės Afrikos“.
Libija yra panirusi į konfliktą nuo 2011 m., kai per NATO palaikomą sukilimą buvo nuverstas ir nužudytas ilgametis šalies valdovas Muammaras Gaddafis.
