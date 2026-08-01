Netoli Neapolio įvyko 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas

Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje.
Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas.
Drebėjimas įvyko 19 val. 46 min. vietos (20 val. 46 min. Lietuvos) laiku trijų kilometrų gylyje, nurodė INGV.
Ugniagesiai gelbėtojai teigė gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedideles tinko nuolaužas, tačiau skubių pagalbos prašymų nesulaukė.
Neapolio miesto valdžia pranešė, kad griuvo aukštos įtampos stulpas, tiekiantis miestui elektrą, tačiau nukentėjusiose vietovėse buvo užtikrintas atsarginis tiekimas.
Kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, o avarinės tarnybos specialistai šalina gedimus, teigė pareigūnai.
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