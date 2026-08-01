 Netoli Neapolio įvyko 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas

Netoli Neapolio įvyko 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas

2026-08-01 11:40
BNS inf.

Penktadienį pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas, tačiau pareigūnai pranešė, kad skubių pagalbos prašymų kol kas negauta.

<span>Netoli Neapolio įvyko 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas</span>
Netoli Neapolio įvyko 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas / Reuters nuotr.

Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje.

Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas.

Drebėjimas įvyko 19 val. 46 min. vietos (20 val. 46 min. Lietuvos) laiku trijų kilometrų gylyje, nurodė INGV.

Ugniagesiai gelbėtojai teigė gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedideles tinko nuolaužas, tačiau skubių pagalbos prašymų nesulaukė.

Neapolio miesto valdžia pranešė, kad griuvo aukštos įtampos stulpas, tiekiantis miestui elektrą, tačiau nukentėjusiose vietovėse buvo užtikrintas atsarginis tiekimas.

Kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, o avarinės tarnybos specialistai šalina gedimus, teigė pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
žemės drebėjimas
Neapolis
Italija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų