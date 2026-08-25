Nevadoje gaisras sunaikino dešimtis namų

Preliminariais vertinimais, vadinamasis „Hawk Fire“ gaisras, kilęs kalvotoje vietovėje Ryno miesto pakraštyje, sunaikino 32 namus ir apgadino dar šešis. Ugniagesių vadas Richardas Edwardsas įspėjo, kad šie skaičiai greičiausiai didės.
Gaisras sparčiai plito nuo šeštadienio, o pastaruoju metu išdegino daugiau nei 6 000 hektarų žemės. Pareigūnų teigimu, sužeisti septyni žmonės, tarp jų – trys ugniagesiai.
Gaisro įkarštyje apie 42-iems tūkst. žmonių buvo įsakyta evakuotis, o dar 45-iems tūkst. buvo liepta pasirengti išvykti, jei prireiktų. Iki pirmadienio evakuacijos įsakymai buvo taikomi maždaug 23-ims tūkst. gyventojų.
Ugniagesių teigimu, gaisrą sukėlė žmogus, tačiau daugiau detalių nepateikė. Vyksta tyrimas.
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