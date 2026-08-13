Nežinomybė po Etnos išsiveržimo: Katanijos oro uostas lieka uždarytas

„Nežinome, kiek tęsis Etnos aktyvumas“, – sakė Nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) Ugnikalnių skyriaus direktorius Stefano Branca. Anot jo, stebėjimo sistemos leidžia nuspėti erupcijos pradžią, tačiau pabaigos – ne.
Dėl didelio pelenų veržimosi skrydžiai Katanijos oro uoste šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Trečiadienio vakarą oro uosto operatorė vėl pratęsė skrydžių draudimą – iki penktadienio 2.00 val. Kilimai ir tūpimai yra neįmanomi. Neatmetami ir tolesni pratęsimai, jei ugnikalnis nenurims.
Padariniai turizmui jau aiškiai juntami: prekybos asociacijos „Assoesercenti“ skaičiavimais, ekonominiai nuostoliai dėl atšauktų bei sutrikdytų skrydžių siekia nuo 12 iki 24 mln. eurų. Nuo vulkano išsiveržimo pradžios praėjusį penktadienį šimtai skrydžių buvo atšaukta, vėlavo arba buvo nukreipti kitur. Dešimtims tūkstančių poilsiautojų teko keisti savo planus.
S. Brancos teigimu, išsiveržimo aktyvumas „šiek tiek mažėja“. Kartu ugnikalnių ekspertas pažymėjo: „Vienintelis aiškumas yra tas, kad nėra jokio aiškumo“.
Oro uosto operatorė ir INGV palaiko glaudų ryšį – institucijos apie skrydžių atšaukimus sprendžia priklausomai nuo vėjo krypties ir pelenų koncentracijos ore. Neretai sprendimai priimami skubiai.
Pačiame Katanijos oro uoste situacija, palyginti su pastarųjų dienų chaotiškomis scenomis, šiek tiek stabilizavosi. Daugelis keleivių prieš vykdami į oro uostą pasitikrina savo skrydžio būseną. Be to, yra organizuojami pervežimai į kitus salos oro uostus. Nepaisant to, prie informacijos langelių vis dar susidaro ilgos eilės. Kai kurie žmonės nakvoja vietoje ir laukia informacijos.
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