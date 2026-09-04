Nigerijoje vogdami naftą iš vamzdyno garais mirtinai nusinuodijo 37 žmonės

Naftos vagystės yra didžiulė problema Nigerijoje, kuri yra viena iš didžiausių naftos gamintojų Afrikos žemyne.
Nigerio deltos pelkėse, kur kontrabandininkai prisijungia prie naftotiekių, kad pavogtų mazutą ir jį perdirbtų į degalus, kuriuos vėliau parduoda, dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų.
„Nigerijos Jaunimo ir aplinkos apsaugos centras iš savo jaunimo savanorių bei žmogaus teisių gynėjų tinklo, veikiančio Nigerio deltoje Riverso valstijos Okrikos savivaldybėje, gavo ir patvirtino pranešimą, kad buvo patvirtinta, jog, įkvėpę kuro „Indorama“ garų, mirė ne mažiau nei 37 žmonės“, – rašoma organizacijos pareiškime.
Jos teigimu, žuvusieji yra „įtariami vogę naftą“.
„Daugybė kitų vis dar laikomi dingusiais be žinios“, – pridūrė NVO.
Pasak jos, „jaunuoliai prijungė vamzdį prie jungties taško dujotiekyje“, kuriuo iš gamintojo „Indorama Eleme Petrochemical“ per Port Arkūro naftos perdirbimo gamyklą į laivus paprastai transportuojama eksportui skirta žaliavinė nafta.
Teigiama, kad vyrai prijungė savo įrangą prie vamzdyno ir tuo pačiu metu siurbė ją į savo valtis.
„Daugybė žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios, o upėje pastebėta plūduriuojančių lavonų, tačiau jie dar nėra ištraukti“, – paaiškino organizacija.
Policija patvirtino šį įvykį, tačiau aukų skaičiaus nenurodė.
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