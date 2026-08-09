 Nigerio autobusų avarijoje žuvo mažiausiai 22 žmonės, dauguma jų – kariai

Nigerio autobusų avarijoje žuvo mažiausiai 22 žmonės, dauguma jų – kariai

2026-08-09 08:50
BNS inf.

Per dviejų autobusų susidūrimą pietų Nigeryje žuvo mažiausiai 22 žmonės, iš kurių 17 – kariai, šeštadienį pranešė šios Vakarų Afrikos valstybės transporto ministerija.

<span>Nigerio autobusų avarijoje žuvo mažiausiai 22 žmonės, dauguma jų – kariai</span>
Nigerio autobusų avarijoje žuvo mažiausiai 22 žmonės, dauguma jų – kariai / AFOLABI SOTUNDE / REUTERS nuotr.

Ministerijos pranešime teigiama, kad avarija įvyko penktadienį vėlai vakare, maždaug už 50 kilometrų nuo Madaouos miesto.

Taip pat priduriama, kad per nelaimę buvo sužeisti dar 37 asmenys.

Anksčiau šeštadienį oficialioji naujienų agentūra ANP pranešė, kad vienu iš autobusų vyko kariai, ir informavo, jog pradėtas avarijos priežasčių tyrimas.

Šis incidentas įvyko institucijoms vykdant kampaniją, kuria siekiama didinti informuotumą apie kelių eismo įvykių pavojų, dažnai pasitaikantį šios didelės Sahelio regiono valstybės keliuose.

2025 metais Nigeryje užfiksuota daugiau nei 7 tūkst. eismo įvykių, per kuriuos žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių, o daugiau nei 4,4 tūkst. patyrė sunkių sužalojimų. Tokius duomenis skelbia Nigerio saugaus eismo agentūra.

Pagrindinės incidentų priežastys išlieka greičio viršijimas, vairavimas išgėrus bei prasta kelių ir transporto priemonių būklė.

Šiame straipsnyje:
Nigeris
Autobuso avarija
žuvo žmonės
kariai
tragedija
nelaimė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų