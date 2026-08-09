Nigerio autobusų avarijoje žuvo mažiausiai 22 žmonės, dauguma jų – kariai

Ministerijos pranešime teigiama, kad avarija įvyko penktadienį vėlai vakare, maždaug už 50 kilometrų nuo Madaouos miesto.
Taip pat priduriama, kad per nelaimę buvo sužeisti dar 37 asmenys.
Anksčiau šeštadienį oficialioji naujienų agentūra ANP pranešė, kad vienu iš autobusų vyko kariai, ir informavo, jog pradėtas avarijos priežasčių tyrimas.
Šis incidentas įvyko institucijoms vykdant kampaniją, kuria siekiama didinti informuotumą apie kelių eismo įvykių pavojų, dažnai pasitaikantį šios didelės Sahelio regiono valstybės keliuose.
2025 metais Nigeryje užfiksuota daugiau nei 7 tūkst. eismo įvykių, per kuriuos žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių, o daugiau nei 4,4 tūkst. patyrė sunkių sužalojimų. Tokius duomenis skelbia Nigerio saugaus eismo agentūra.
Pagrindinės incidentų priežastys išlieka greičio viršijimas, vairavimas išgėrus bei prasta kelių ir transporto priemonių būklė.
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