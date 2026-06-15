Norvegijos kronprincesės sūnus nuteistas kalėti ketverius metus

29-erių Mariui Borgui Hoiby – Mette-Marit sūnui iš santykių prieš vedybas su kronprincu Haakonu 2001 m. – buvo pareikšti kaltinimai pagal 40 kaltinamųjų punktų, už kuriuos grėsė iki 16 metų laisvės atėmimo bausmė.
Jis buvo išteisintas dėl dar dviejų kaltinimų dėl išžaginimo ir pripažintas kaltu dėl smurto artimoje aplinkoje prieš buvusią draugę, grasinimų ir kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Ši byla sukėlė didelio atgarsio sulaukusį skandalą, kuris sukrėtė monarchiją. Ažiotažas kilo 2024 m. rugpjūčio 4 d., kai policija suėmė M. Hoiby, įtariant jį išvakarėse užpuolus savo draugę.
Atliekant šio incidento tyrimą buvo atskleista daugybė kitų įtariamų nusikaltimų, mat jo telefone ir nešiojamajame kompiuteryje buvo rasta vaizdo įrašų ir nuotraukų, kuriose, policijos manymu, buvo užfiksuotos žaginamos moterys.
M. B. Hoiby sunkiausius kaltinimus neigė. Jis formaliai Norvegijos karališkiesiems rūmams nepriklauso.
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