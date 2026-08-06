Nuo žaibo smūgio stadione žuvo futbolininkas

Nelaimę užfiksavo vaizdo kamera. Filmuotoje medžiagoje matyti žaibo smūgis į kelis žaidėjus, o paskui nugriaudi į sprogimą panašus garsas.
Kaip teigiama, 24-erių futbolininko Sofwano Awae komandos draugai, vilkintys juodai baltais dryžuotais marškinėliais, puolė padėti – apvertė ant nugaros ir bandė gaivinti. Netrukus atvyko ir medikai, tačiau jų pastangos buvo bevaisės – jaunas futbolininkas nuo patirtų sužalojimų mirė.
Pasak policijos pareigūnų, dar dvylika žaidėjų taip pat buvo perduoti į medikų rankas ir išvežti į ligoninę.
Stadiono aikštėje tądien vyko vietinis turnyras dėl „Golok FA“ taurės tarp SAMCOLTS ir „Abu x Nong Sirin“. Prieš žūtį S. Awae buvo krašto puolėjas. Jis žaidė SAMCOLTS komandoje ir neseniai buvo pasirašęs sutartį su Tailando trečiosios lygos komanda „Yala FC“.
Mirtini žaibo smūgiai Tailande nėra neįprasti. Nuo 2020 iki 2024 metų visoje šalyje žaibas trenkė mažiausiai į 283 žmones, daugelis jų mirė įvykių vietoje.
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