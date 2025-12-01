Nyderlanduose dėl drono pakelti naikintuvai

Apie tai pranešė Nyderlandų transliuotojas NOS.
„Du olandų naikintuvai, reagavę į pranešimą apie nežinomą objektą, grįžo į Volkelio oro bazę. Gynybos ministerijos teigimu, tai buvo dronas, kuris nekėlė tiesioginės grėsmės ir vėliau paliko Nyderlandų oro erdvę. Drono kilmė nežinoma“, – teigiama pranešime.
Nyderlandų gynybos ministerija teigė, kad objektas pasirodė esąs dronas, kuris neperdavė identifikacijos duomenų per radijo ryšį ar atsakiklį. Pažymima, kad oro eismas nebuvo sutrikdytas.
Naikintuvai F-35 buvo pakelti pagal greitojo reagavimo procedūrą (QRA) – protokolą, taikytiną tais atvejais, kai neatpažintas orlaivis įskrenda į oro erdvę neperduodamas identifikavimo duomenų.
Nyderlandai ir Belgija paeiliui saugo Beniliukso šalių oro erdvę. Nuo lapkričio už tai vėl atsakingi Nyderlandai. Pastaraisiais mėnesiais buvo užfiksuoti keli panašūs incidentai, susiję su dronais.
Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 22-osios vakarą virš Eindhoveno oro uosto buvo pastebėti keli dronai, dėl to buvo sustabdytas oro eismas.
