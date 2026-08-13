Odesos srityje Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį: žuvo mašinistas ir jo padėjėjas

„Šiandien Odesos srityje rusai ir vėl reaktyviniu dronu sunaikino paprasto keleivinio traukinio lokomotyvą. Traukinyje buvo 340 žmonių“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Tas, kas valdė tą droną, tikrai negalėjo nežinoti, kad taikinys yra visiškai civilinis“, – pridūrė V. Zelenskis.
Žuvo du įgulos nariai. Kaip socialiniuose tinkluose teigė valstybinės geležinkelių operatorės „Ukrzaliznycia“ valdybos pirmininkas Oleksandras Percovskis, tai buvo mašinistas bei jo padėjėjas.
Nė vienas keleivis nenukentėjo, sakė valstybinės geležinkelių operatorės vadovas.
Ukrainos gelbėjimo tarnybų paskelbtame vaizdo įraše matyti traukinio kabinoje siaučiantis didžiulis gaisras bei išmuštas, sumaitotas jos priekis.
Rusijos pajėgos per ketverius su puse karo metų reguliariai taikosi į traukinius; Kyjivas tai vadina kampanija, kuria siekiama atkirsti logistiką ir smogti civiliams.
V. Zelenskis pakartojo savo raginimą suteikti „daugiau paramos oro gynybai ir daryti didesnį spaudimą Rusijai“.