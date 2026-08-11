Odesos srityje sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas katapultavosi

„Rugpjūčio 10 dienos vakarą vykdant kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgoms priklausantis naikintuvas MiG-29, – sakoma pranešime. – Pilotas vykdė kovinę užduotį, siekdamas sunaikinti priešo oro taikinius Odesos srityje.“
Preliminariais duomenimis, paleidžiant aviacinę raketą įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė, ir pilotas nebegalėjo jo valdyti, nors bandė išvengti sudužimo.
Pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą.
Incidento priežastis tiriama.
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