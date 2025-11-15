Odontologų kėdėje numirė mažametė

Sujudimas prie vienos iš Rumunijos sostinės odontologijos klinikų. Motina atvežė dvejų metų dukrą dantų šaknų kanalų gydymui. Ji pasirašė sutikimo formą dėl bendrosios nejautros, net neįsivaizduodama, kad gali įvykti tragedija. Netrukus po to, kai gydytojai suleido anestetiką į veną, vaikui sustojo širdis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Po valandos man pasakė, kad jai sustojo širdis, o po pusantros valandos paskambino 112. Jie patys bandė ją gaivinti. Galbūt, jei greitoji būtų atvykusi anksčiau...“, – sakė motina.
Du klinikos anesteziologai bandė dvimetę gaivinti 40 minučių, kol iškvietė greitąją. Atvykę medikai tęsė gaivinimą, deja, nesėkmingai.
„Atsargiai teigiu, kad skambutis 112 buvo šiek tiek pavėluotas. Kiek žinau, anesteziologas turi patirties dantų anestezijoje. Esu tikras, kad jei būtų buvę aiškių ir reikšmingų kontraindikacijų, procedūra greičiausiai nebūtų įvykusi. Nenoriu spėlioti“, – komentavo Rumunijos sveikatos apsaugos ministras Alexandru Rogobete.
Paklausiau trijų gydytojų, ir jie man pasakė, kad tokie rodikliai yra normalūs mažiems vaikams.
Tėvai sako, kad prieš atvykstant pas odontologą vaikui buvo atlikti kraujo tyrimai, ir kai kurie rodikliai buvo už normos ribų. Tyrimas nustatys, ar tai turėjo įtakos bendrajai nejautrai. Gydytojų kolegija tikrina, ar buvo griežtai laikomasi medicininių protokolų.
„Mano žmona nusiuntė vaiko tyrimų rezultatus gydytojui. Ji jam pasakė, kad kai kurie kepenų rodikliai buvo šešis kartus didesni už normą. Žmona net turi „WhatsApp“ žinučių. Jie pasakė, kad viskas gerai, kad tai neturės įtakos. Jie ją nužudė – tokia mano nuomonė“, – teigė mergaitės tėvas.
„Kai kurie kepenų rodikliai buvo padidėję. Paklausiau trijų gydytojų, ir jie man pasakė, kad tokie rodikliai yra normalūs mažiems vaikams“, – sakė motina.
Į įvykio vietą atvyko ir policija. Iškelta baudžiamoji byla dėl netyčinės žmogžudystės. Procedūrą atlikę gydytojai buvo apklausiami kelias valandas.
Klinikos atstovai išplatino pranešimą, kuriame pareiškė užuojautą gedinčiai šeimai ir teigė, kad bendradarbiaus su valdžios institucijomis. Jie taip pat tvirtina, kad per pastaruosius 11 metų ta pati medicinos komanda sėkmingai atliko daugiau nei 1700 panašių procedūrų. Tikslias priežastis, dėl kurių mirė dvejų metų mergaitė, atskleis teismo medicinos ekspertizė.
