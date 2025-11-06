Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai

„Griežtai atmetame Afganistano pusės skleidžiamus teiginius dėl šiandienos incidento prie Pakistano ir Afganistano sienos Čamane“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Pakistano informacijos ministerija.
„Apšaudymą pradėjo Afganistano pusė, į ką mūsų saugumo pajėgos nedelsdamos reagavo apgalvotai ir atsakingai“, – pridūrė ministerija.
Incidentas įvyko abiejų šalių delegacijoms esant Turkijoje, kur vyko derybos dėl paliaubų susitarimo po kruviniausių nuo 2021 metų susirėmimų tarp šių dviejų Pietų Azijos kaimynių, kai į valdžią sugrįžo Talibanas.
Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta.
Naujausi komentarai