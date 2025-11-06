 Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai

Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai

2025-11-06 19:55
BNS inf.

 Pakistanas ketvirtadienį neigė Afganistano kaltinimus, kad šis pradėjo apšaudymą pasienyje, teigdamas, kad karinius veiksmus inicijavo patys afganai.

Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai
Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai / Scanpix nuotr.

„Griežtai atmetame Afganistano pusės skleidžiamus teiginius dėl šiandienos incidento prie Pakistano ir Afganistano sienos Čamane“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Pakistano informacijos ministerija.

„Apšaudymą pradėjo Afganistano pusė, į ką mūsų saugumo pajėgos nedelsdamos reagavo apgalvotai ir atsakingai“, – pridūrė ministerija.

Incidentas įvyko abiejų šalių delegacijoms esant Turkijoje, kur vyko derybos dėl paliaubų susitarimo po kruviniausių nuo 2021 metų susirėmimų tarp šių dviejų Pietų Azijos kaimynių, kai į valdžią sugrįžo Talibanas.

Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. 

Šiame straipsnyje:
Pakistanas
Afganistanas
sienos apšaudymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų